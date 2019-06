Bad Düben

Bei einem tragischen Unfall ist am späten Freitagabend in Bad Düben ein 55-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 22.25 Uhr das Feuerwehrfest-Gelände in der Bitterfelder Straße verlassen. Als er ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn querte, wurde er von einem Ford Fiesta erfasst. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Sein Zustand war zunächst kritisch. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz