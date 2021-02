661 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen waren am Mittwoch 661 aktuelle Corona-Fälle vom Gesundheitsamt registriert. Am Dienstag lag diese Zahl noch bei 669. Aktuell sind 1753 Menschen in angeordneter Quarantäne. Seit März vergangenen Jahres – also einschließlich der Betroffenen, die inzwischen wieder genesen beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv sind – wurde das Virus bei 8300 Personen im 197 000-Einwohner-Landkreis Nordsachsen nachgewiesen. 248 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Der Inzidenzwert liegt laut Sozialministerium bei 123,9.

Anzeige

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 88, Quarantäne aktuell: 264, Todesfälle: 44

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 158, Quarantäne aktuell: 407, Todesfälle: 50

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 169, Quarantäne aktuell: 464, Todesfälle: 92

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 158, Quarantäne aktuell: 414, Todesfälle: 48

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 55, Quarantäne aktuell: 146, Todesfälle: 6

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 17, Quarantäne aktuell: 58, Todesfälle: 8

16 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 2. Februar):

Arzberg: 2

Bad Düben: 5

Beilrode: 5

Belgern-Schildau: 19

Cavertitz: 3

Dahlen: 10

Delitzsch: 15

Doberschütz: 5

Dommitzsch: 10

Dreiheide: 2

Eilenburg: 29

Elsnig: 1

Jesewitz: 6

Krostitz: 5

Laußig: 5

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 1

Mockrehna: 8

Mügeln: 10

Naundorf: 4

Oschatz: 13

Rackwitz: 3

Schkeuditz: 16

Schönwölkau: 0

Taucha: 7

Torgau: 12

Trossin: 0

Wermsdorf: 18

Wiedemar: 3

Zschepplin: 5

Von lvz