70 Jahre Eilenburger Geburtenstation: Darum fühlen sich Mütter hier wohl

Vor dem Kreißsaal auf der Eilenburger Geburtenstation steht ein Paar und klingelt. Sekunden später öffnet sich die automatische Tür und Hebamme Karin Großstück nimmt die jungen Leute in Empfang. Die Frau steht vor der Entbindung und kommt zur Aufnahme. „Zurzeit ist viel los bei uns“, sagt die Hebamme, die seit 1979 zunächst als Krankenschwester, seit 1982 als Hebamme im Krankenhaus arbeitet. Allein am Wochenende 24./25. Oktober brachten sechs Mütter ihre Kinder auf die Welt. Das freut Karin Großstück, die von allen elf Hebammen am längsten im Dienst ist.

Blick in die Anfangszeit

Die Mitarbeiter der Geburtshilfe im Eilenburger Krankenhaus mit Dr. Opitz Ende der 1960er-Jahre. Quelle: Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Die Eilenburger Geburtenstation gibt es inzwischen seit 70 Jahren. 1950 wurde im Krankenhaus eine Etage aufgestockt und damit die Station für Geburtshilfe und Gynäkologie geschaffen. 1982 kamen weitere Betten für werdende Mütter hinzu, ebenso ein zweiter Kreißsaal. Nach 1990 wurde alles modernisiert, sogar Wassergeburten sind seither möglich.

So viele Kinder wurden schon geboren

Das Team um Chefärztin Claudia Fichtner will den werdenden Müttern eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, setzt dabei vor allem auf die natürliche Geburt statt des Kaiserschnitts – selbst, wenn das Kind sich in der Beckenendlage befindet. Die Klinik hat eine der niedrigsten Kaiserschnittraten. Dies ist vor allem positiv für die weitere Entwicklung des Kindes.

Die Klinik erfährt bei werdenden Müttern immer mehr Zuspruch. Über 90 Prozent der jungen Mütter, die ihre Kinder in der Klinik Eilenburg zur Welt brachten, empfehlen die Klinik weiter. Jedes Jahr werden über 350 Kinder in Eilenburg geboren; zu DDR-Zeiten waren es freilich mehr. Allein von 1971 bis Oktober 2020, so ergaben Zählungen aus den Büchern der Station, sind 21 500 Jungen und Mädchen im Eilenburger Krankenhaus auf die Welt gekommen. Nimmt man die 21 Jahre seit 1950 noch dazu, dürften es nochmal Tausende mehr sein. Genaue Zahlen aus den Anfangsjahren gibt es nicht.

Team steht für Wohlfühlatmosphäre

Hebammen, Schwestern und Ärzte von der Geburtenstation in der Klinik Eilenburg posieren für ein gemeinsames Gruppenfoto. Quelle: Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Viele Frauen entscheiden sich bewusst für die Klinik in Eilenburg, weil die nicht so groß ist wie andere. „Wir sind ein kleines Team, hier geht es familiär zu, auch für uns Hebammen ist das ein angenehmes Arbeiten“, sagt Karin Großstück. Die Mütter könnten individuell betreut werden – nicht nur bei der Geburt, sondern auch danach von den Schwestern.

Chefärztin Claudia Fichtner, Gynäkologin an der Klinik Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Dem stimmt die Chefärztin zu: „Ohne den Standort Eilenburg müssten werdende Mütter weite Wege auf sich nehmen und für ihre Geburten die großen Kliniken aufsuchen“, weiß sie. „Vielen schwangeren Frauen ist es aber wichtig, ihr Kind in familiärer Atmosphäre mit individueller Betreuung auf die Welt zu bringen. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Bei uns entbinden deshalb zunehmend Eltern aus dem Eilenburger Umland sowie Leipzig und der Bitterfelder Region.“

Beitrag für gemeindenahe Geburt

Klinik-Chef Steffen Penndorf ergänzt: „Da bin ich ganz nah am Slogan von Herrn Scheler: Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig. Wir wollen mit unserem Krankenhaus und der Geburtshilfe am Standort Eilenburg unseren Beitrag für eine gemeindenahe Geburt in der Region leisten. Region heißt für mich auch Delitzsch, Bad Düben, Taucha und alle Landgemeinden um die Klinik.“

Mehr werdende Mütter gewinnen

Franziska Franke (34) arbeitet als Hebamme auf der Geburtenstation im Krankenhaus in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Für Franziska Franke (34) ist der Beruf der Hebamme der schönste auf der Welt. „Ich wollte schon von Kind an Hebamme werden“, erzählt sie. Seit gut einem Jahr ist die Leipzigerin in Eilenburg tätig, nimmt das Pendeln für ihre Arbeit in einer kleinen Klinik gern in Kauf. Ihr Credo als Hebamme: Den Frauen eine Entbindung zu ermöglichen, und zwar so wie sie das als werdende Mutter auch gern hätte. Immerhin hat sie schon drei Kinder und weiß, wovon sie spricht. Um noch mehr Frauen für eine Geburt in der Eilenburger Klinik zu begeistern, will sie künftig soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook vermehrt nutzen, um für eine Entbindung in Eilenburg zu werben.

Gibt es genügend Kinderärzte?

Bewertung der medizinischen Versorgung in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben Quelle: Nico Fliegner

Die Familienkompass-Umfrage zum Thema Kinderärzte hat ergeben, dass Eltern in Eilenburg, Delitzsch und Bad Düben mit dem zahlenmäßigen Angebot an Kinderärzten weitgehend zufrieden sind. Sie verteilen die Noten 2 und 3, die für gut und befriedigend stehen.

In der Stadt Bad Düben gibt es eine Kinderärztin. In Eilenburg gibt es drei und in Delitzsch vier Kinderärzte. Gute Noten geben die Eltern durchweg für die Erreichbarkeit der Kinderärzte.

Mit insgesamt zehn zugelassenen Kinderärzten in der gesamten Region um Delitzsch liegt der Versorgungsgrad laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen bei derzeit 151,7 Prozent.

Prognose: Trend zu alten Vornamen hält auch 2021 an

Hitliste Babynamen Quelle: Nico Fliegner

Der Trend zu klassischen Vornamen wird sich auch im kommenden Jahr zeigen, wie eine Prognose der Internetseite beliebte-vornamen.de zeigt. Bei den Mädchen wird Emilia auf Platz eins landen, gefolgt von Hanna/Hannah und Mia. Auch Ella, Lina und Frieda werden häufig auftauchen. Bei den Jungen soll 2021 Matteo ganz vorn liegen, gefolgt von Finn/Fynn und Noah. Paul und Emil bleiben unter den Top Ten.

In Deutschland wählen Eltern seit Jahren immer öfter alte deutsche Vornamen. Eltern von heute seien laut Namensforscher bei der Namenswahl traditionsbewusster und konservativer eingestellt als Eltern der Jahrzehnte davor, die eher exotische Vornamen wählten.

Hintergrund: Familienkompass

Familienkompass Quelle: LVZ

Familien brauchen eine starke Stimme in der Öffentlichkeit: Deshalb hatten Sachsens drei große Tageszeitungen gemeinsam mit Forschern der Evangelischen Hochschule Dresden eine landesweite Online-Umfrage gestartet: den Familienkompass 2020.

Uns interessierte: Wie familienfreundlich sind die sächsischen Kommunen? Wie gut sind die Schulen? Wie kindersicher sind Straßen, Plätze, Orte? Wie ist die medizinische Versorgung – und vieles mehr. Ihre Stimme zählte in der Umfrage, deren Ergebnisse wir nunmehr veröffentlichen und uns mit der Situation vor Ort beschäftigen. Knapp 15 000 Fragebögen sind für die bislang größte Umfrage zur Familienfreundlichkeit im Freistaat ausgefüllt worden.

