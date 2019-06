Bad Düben

Der Abriss von ehemaligen NVA-Gebäuden in der Durchwehnear Straße in Bad Düben läuft planmäßig. Derzeit nagen die Bagger des Zwickauer Abbruchunternehmens am Gebäude 47, dem vorletzten Mehrgeschosser. Am finalen Gebäude werden derzeit noch die letzten Fenster ausgebaut und die auf dem Dach befindlichen Isolierschichten entfernt. In den nächsten Wochen soll dann auch dieser letzte Block fallen.

Weitere Überraschungen tauchen auf

„Der Zeitplan sieht aktuell so aus, dass bis Ende September die Arbeiten erledigt sein sollen. Allerdings sind wir bei dem ehemaligen Armeegelände weiter nicht vor Überraschungen sicher. Manchmal tauchen auch noch Keller auf, die nirgendwo verzeichnet sind“, sagte Christiane Schur aus dem Bad Dübener Bauamt.

Auf freigewordenen Flächen soll Rasen wachsen

Auch am Gebäude 6, dem ehemaligen Soldatenspeisesaal, wurden jetzt noch Keller und dicke Betonelemente gefunden, die zusätzliche Arbeit und Mehrkosten verursachen. „Da ist plötzlich eine neunzig Zentimeter dicke Betonplatte mit Pak-belasteten Bitumenbahnen beim Baggern aufgetaucht. Die muss nun sorgsam und mit erheblichem Aufwand herausgestemmt werden“, erklärt Schur weiter. Pak ist die Abkürzung für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe.

Die anderen Flächen, wo die Gebäude mittlerweile komplett abgerissen sind, werden mit neuer Erde verfüllt – zum Abschluss wird Rasen gesät.

Von Steffen Brost