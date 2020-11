Abruptes Ende für Laußiger Video-Projekt

Es war eine von 180 Ideen für Sachsen, die die Sächsischen Kunstsammlungen in Dresden in Laußig umgesetzt haben. Doch nach nicht mal einer Woche kam für das Video-Projekt das unfreiwillige Aus.

Das Video über die Bienen sollte vier Wochen lang für vier Stunden am Abend in Dauerschleife an einem Hausgiebel in der Dübener Straße 49 in Laußig laufen. Quelle: Steffen Brost