Abschied von der Schulzeit: Feierstunde für Absolventen der Oberschule Bad Düben

Bad Düben

Klassenfahrten, eine Sprachreise nach England, der Schüleraustausch mit einer russischen Schule oder das Skilager und viele weitere tolle Erlebnisse liegen nun hinter den Absolventen der Oberschule Bad Düben. Am Freitagabend wurden sie würdevoll in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Zuvor jedoch schritten die festlich gekleideten jungen Frauen und Männer mit Schulleiterin Ute Kirchhof, Stellvertreterin Stefanie Matz und den Lehrerinnen in den Festsaal des Heide Spa Bad Düben ein.

Zur Galerie Impressionen von der Abschlussfeier der Oberschule Bad Düben.

Umrahmt wurden die Feierstunde von der Schülerband und der Tanzgruppe der Oberschule Bad Düben. Den Pädagogen, den Heranwachsenden und den Eltern war der Stolz bei der Übergabe der Zeugnisse anzusehen. Sechs Jahre ist es her, dass die Mädchen und Jungen das erste Mal in der Klasse 5 gemeinsam auf der Schulbank saßen. Damals starteten sie mit ihren Klassenlehrerinnen in eine Schulzeit, die von vielen neue Eindrücken geprägt war.

„Anständige Menschen, die Charakterstärke entwickelt haben“

„Im Vergleich zur Grundschule gab es von allem viel mehr. Viel mehr Schüler, viel mehr Bücher, viel mehr Fächer“ erinnert die Schulleiterin an den Beginn der Oberschulzeit. Aufmerksam lauschen die Gäste und lassen sich von der Direktorin noch einmal mitnehmen in die Vergangenheit. Als „anständige Menschen, die in der Zeit Charakterstärke entwickelt haben“, lobt Kirchhof die Jugendlichen. Ihre warmherzigen Worte lassen spüren, wie sehr ihr die jungen Menschen am Herzen liegen.

Die festlich gekleideten jungen Frauen und Männer schreiten in den Festsaal des Heide Spa in Bad Düben. Quelle: Anke Herold

Eine erfolgreiche Schulzeit kann nur gelingen, wenn Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen. In der Kurstadt hat diese Teamarbeit Früchte getragen. In den letzten sechs Jahren haben sich die inzwischen jungen Erwachsenen Wissen und Können angeeignet, um letztlich die Abschlussprüfung zu bestehen. Daran konnte auch eine Pandemie nichts ändern. Eltern und Elternvertreter standen nicht nur den Oberschülern, sondern auch den Lehrern als Begleiter zur Seite. „Danke für die geleistete Arbeit, die Ideen und aufmunternden Worte. Sie werden eine große Lücke hinterlassen“, macht die Leiterin am Rednerpult deutlich.

Auf den Punkt gebracht

Kurz, knackig und auf den Punkt gebracht haben es die Klassensprecher Anne Kipka, Lena Spadt und Jannes Barth sowie die Elternsprecherinnen Uta Matthes und Jeannette Petrzak in ihren Dankesreden. Sie loben das Lehrerteam und die Schulleitung, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln alles möglich gemacht haben.

Für die Abschlussklassen war das vergangene Schuljahr, wie schon das Jahr zuvor, eine Herausforderung. Die Coronapandemie hat der Schulgemeinschaft vieles abverlangt, auch das wird am Abend deutlich, bevor die Pädagoginnen ihre Schützlinge auf die Bühne bitten. Gerührt übergeben die Klassenlehrerinnen die Mappen und ebenso gerührt nehmen die Mädchen und Jungen ihre Zeugnisse an. Eine sehr angenehme musikalische Atmosphäre unterstreicht diesen bewegenden Moment.

Notendurchschnitt 1,0

Schließlich werden Schüler nach oben gebeten, um sie für besondere Leistungen, erworbene Kompetenzen, Zielstrebigkeit, Leistungsbereitschaft oder soziales Engagement zu ehren. Für die sechs Besten mit einem Notendurchschnitt unter 1,4 wurde ein Stipendium der Veenker-Stiftung übergeben. Insgesamt 1500 Euro überreichte Reina Heyer den Jahrgangsbesten.

Calvin Wellandt hat mit einem Notendurchschnitt von 1,0 den Schulabschluss geschafft. Quelle: Anke Herold

Ein Schüler verlässt mit einem Notendurchschnitt von 1,0 die Oberschule in Bad Düben. Calvin Wellandt hat damit etwas eher seltenes geschafft und nicht nur die Lehrer, sondern auch seine Eltern sehr stolz gemacht. Nach der Feierstunde verrät der sympathische Schüler: „Ich habe einfach im Unterricht immer mitgemacht, so dass ich zu Hause nicht sehr viel machen musste. Merken, einprägen oder etwas in den Kopf zu bekommen, fällt mir nicht so schwer“, resümiert der zukünftige Gymnasiast. „Am beruflichen Schulzentrum in Delitzsch will ich nach den Sommerferien in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften weiterlernen. Mit dem Ziel, das Abitur genauso gut zu schaffen wie die Oberschule jetzt“, fügt der 16-Jährige hinzu. Wie seine berufliche Zukunft nach den drei Jahren in der Loberstadt aussieht, weiß der junge Mann heute noch nicht. Aber dass es „ohne Lernen nicht geht“, macht er noch einmal sehr deutlich, bevor er den Weg zur Abschlussfeier gemeinsam mit den Eltern, den Klassenkameraden und den Lehrern antritt.

Wieder ist eine Schulzeit zu Ende gegangen und wieder machen sich junge Menschen auf den Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Am Ende der Festlichkeit zeigen die zahlreichen Dankesworte, riesigen Blumensträuße, und die Tradition der Schule, Minizuckertüten zu überreichen, dass Schüler viel geschafft, Lehrer ihre Ziele erreicht und Eltern gut begleitet haben.

Von Anke Herold