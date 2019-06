Laußig

Ohne weitere Diskussion haben die Laußiger Gemeinderäte das jeweils rund fünf Millionen Euro große Budget für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen. Die größte Herausforderung stellt für die Kommune die Fortsetzung des Abwasserbaus in Laußig dar. Hierfür muss die Gemeinde, die für die Ortsteile Laußig, Pristäblich und Gruna die Abwasserentsorgung in eigener Regie hat, und seit 2015 bereits 1,9 Millionen Euro Kredit aufgenommen hat, bis 2023 weitere 1,3 Millionen Euro aufnehmen.

Es sind weitere Kredite nötig

Dieses Projekt wird auch deshalb eine große Herausforderung, weil Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) über eine „Preisexplosion auf 200 Prozent“ bei der derzeitigen Ausschreibungsrunde in Sachen Laußiger Kanalbau informierte. „Wir müssen hier einen Rahmen erarbeiten, der machbar und für die Bürger finanzierbar ist“, stellte er klar. Allerdings dränge nicht nur die vorgeschriebene Sanierungsverpflichtung, sondern es gebe auch tatsächliche Probleme im Netz.

Schlossumbau und Feuerwehren

Weiter fortführen wird die Kommune den bereits begonnenen Schlossumbau in Pressel. Angehen möchte sie die Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Authausen, außerdem sollen zwei Löschwasserbrunnen gebohrt werden. Im Haushaltsplan drin sind auch die Eigenmittel für den Ersatz des abgerissenen Spielplatzes in Pressel, Allerdings braucht es hierfür noch Fördermittel.

Für 2020 ist, 90-prozentige Förderung vorausgesetzt, der Kauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen für Authausen beziehungsweise Kossa geplant. Außerdem steht der seit Jahren angekündigte Anbau eines Wandelganges an der Grundschule Authausen an. Zumindest begonnen werden soll die Rekonstruktion des Wendenturmes in Gruna. Auch die letzten Bushaltestellen in Kossa und Durchwehna sollen barrierefrei werden. Wann konkret, lässt sich nicht sagen, da dies im Zuge der Sanierung der Kreisstraße erfolgt. Der Straßenbau wiederum aber noch mit Abwasser, Trinkwasser und Breitband koordiniert werden muss.

Auf den Einwand, dass es nicht klug sei, mit einem Doppel-Etat dem neuen Gemeinderat vorzugreifen, entgegnete Schneider, dass der Plan ein Rahmen und kein Dogma sei. Auf neue Erfordernisse und Möglichkeiten könne auch der neue Rat reagieren.

Von Ilka Fischer