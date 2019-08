Bad Düben

Spannende und erlebnisreiche Sommerferien erleben derzeit die jungen Besucher des Awo-Jugendhauses Poly in Bad Düben. Von Dienstag bis Freitag öffnet das Jugendhaus immer ab 13 Uhr seine Pforten und bietet mit seinen Betreuern sommerliche und abenteuerliche Angebote zum Mitmachen an. Die ersten Wochen habe man geschafft, das Ferienprogramm laufe gut.

Rund 15 Besucher pro Tag kommen

Im Durchschnitt würden jeden Tag bis zu 15 Mädchen und Jungen kommen, erzählt Jugendhausleiterin Katrin Chevallier. Bisher habe man Badeausflüge in das neue Natursportbad unternommen, verschiedene Turniere wie Tischtennis, Billard und Dart gespielt, gemeinsam gekocht, eine Pool-Party organisiert und einen Spieltag durchgeführt. „Der absolute Renner war bislang das Supa-Golf in unserem Kurpark. Das hat allen gefallen“, berichtet sie.

Programm langfristig geplant

Bereits weit im Vorfeld der Ferien wurde das Programm mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam geplant und auf die Beine gestellt. „Wir haben dabei darauf geachtet, das Angebote für alle Altersgruppen dabei sind. Aus den vergangenen Ferien wissen wir in etwa, was unsere jungen Besucher mögen und was nicht. Entsprechend gestalten wir die Angebote“, so Chevallier.

Noch viel los bis zum Ende der Ferien

Auch in den kommenden Ferientagen warten noch zahlreiche Angebote. Höhepunkt ist das alljährliche Zelten am Bergwitzsee diese Woche. „Außerdem haben wir noch Badeausflüge, sportliche Wettkämpfe, ein Fahrt zur Allwetter-Rodelbahn nach Weißenfels und vieles mehr geplant“, erzählt Chevallier.

Von Steffen Brost