Ärger in Pressel: Unbekannte zerstören Fußballrasen

Pressel

Die Sportler des SV Pressel sind stinksauer. Nachdem bereits Mitte Januar bislang unbekannte Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf dem Sportplatz wild herumgefahren sind und erheblichen Sachschaden angerichtet haben, gab es nun einen erneuten Zwischenfall. „In der Nacht auf Sonnabend wurde wieder Driften auf unserem Platz gespielt. Der Rasen hat jetzt den Rest bekommen. Die entstandenen Schäden sind so ohne weiteres nicht mehr zu beheben“, schildert Vereinsvorsitzender Christian Böhme.

Lesen Sie auch:

Klare Botschaft an die Verursacher

Einen Verdacht hat der 34-jährige Vorsitzende, will aber darüber nicht öffentlich reden. Er hat jedoch an diejenigen, die beteiligt waren, eine klare Botschaft. „An alle die, die zu viel Corona-Langeweile haben: Sucht Euch doch bitte ein Feld, welches ihr umgraben könnt. Es reicht uns. Wir haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und werden den Platz jetzt verstärkt im Auge behalten. Sollte jemand etwas beobachtet haben, sind wir für jeden Hinweis offen. Es kann sich auch direkt an die Polizei Eilenburg gewandt werden“, sagt Böhme.

Laußiger Verein Heimatherzen will helfen

Weil die Sportler diesen Vorfall auch auf den sozialen Medien geteilt haben, hat sich bereits der Laußiger Verein Heimatherzen zu Wort gemeldet. „Wir haben von der mutwilligen Zerstörung des Fußballplatzes gehört und möchten eine Spendenaktion ins Leben rufen, damit die Schäden wieder beseitigt werden“, sagt Heimatherzen-Chef Florian Kern. Diese Ankündigung kam mittlerweile auch in Pressel an. „Wir sind sprachlos und freuen uns riesig über die Aktion. Vielen Dank an den Förderverein Heimatherzen und an Florian Kern im Namen aller Mitglieder vom SV Pressel“, schickt Böhme einen Gruß nach Laußig.

Bis zum Ende des Lockdowns soll der Platzwart der Presseler Kicker das Fußballrund wieder auf Vordermann bringen. Aktuell sind die rund 80 Fußballer des Vereins in der Coronapause und halten sich individuell fit. „Wir hoffen, dass nach Ostern der Spielbetrieb wieder starten kann“, blickt Christian Böhme nach vorn.

Von Steffen Brost