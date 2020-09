Ärger um Biber am Dübener Schleifbach – Bibermanagement sieht Handlungsspielraum

Bad Düben

Der Biber sorgt im Norden der Kurstadt Bad Düben derzeit für Ärger. Am Schleifbach, nahe des Obermühlenteiches, hat das Tier in Höhe des Brückenbauwerkes in der Gustav-Adolf-Straße den Bach angestaut (wir berichteten). Die Folge sind großflächige Überschwemmungen in Bereichen eines Maisfeldes sowie in der Kleingartenanlage Heidegrund. Die Kleingärtner sind verärgert und fordern die zuständigen Ämter auf, endlich zu handeln.

Um diese Spezies Elbebiber handelt es sich auch bei dem Tier im Bad Dübener Schleifbach. Dieses ausgestopfte Exemplar ist im Naturparkhaus zu sehen. Quelle: Steffen Brost

Janine Meißner von der Kontaktstelle Bibermanagement im Freistaat Sachsen im Bad Dübener Naturparkhaus macht aber deutlich, dass es schwer sei, legal einzugreifen. „Zurzeit wäre es illegal, da etwas zu tun. Wenn überhaupt, dann käme eher der bevorstehende Herbst infrage, den Biber mit einem Eingriff in seinen Lebensraum etwas zu ärgern. Die Jungtiere wären dann alt genug. Im Winter wäre es eher schlecht, an der Biberburg etwas zu tun.“ Generell müsse man die gesamte Situation am Schleifbach zwischen Gleinermühle und Obermühlenteich betrachten. „Schlussendlich gibt es schon einen gewissen Handlungsspielraum, dort etwas zu machen. Allerdings mit großem Fingerspitzengefühl“, sagte Meißner.

Umweltdezernent will Lösung suchen

Doch Nordsachsens Umweltdezernent Eckhard Rexroth machte deutlich, dass hier noch keine erheblichen Beeinträchtigungen festgestellt wurden und dass die Betroffenen mit der aktuellen Situation erst einmal weiter leben müssen. Der Unteren Naturschutzbehörde ist die Biberproblematik am Schleifbach schon lange bekannt. Das Amt steht sowohl mit der Stadtverwaltung Bad Düben als auch mit dem Abwasserzweckverband in Kontakt und ist um eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung bemüht.

„Beim Biber besteht die in unserer Tierwelt einzigartige Situation, dass er durch seine Lebensweise regelmäßig aktiv Gewässer anstaut und dadurch umliegende Landnutzungen nachteilig verändern kann“, so Rexrodt. „Gleichzeitig ist er in Deutschland eine streng geschützte Tierart und auch europarechtlich geschützt. Aufgrund dieser Konstellation gibt es bereits seit mehreren Jahren ein proaktives Bibermanagement, welches in der Naturparkverwaltung Bad Düben angesiedelt ist und im gesamten Landkreis Nordsachsen Ansprechpartner für derartige Konflikte und Lösungsmöglichkeiten sein soll.“

Günstige Lösung finden

Der Umweltdezernent machte weiter deutlich, dass es generell die Zielstellung sein müsse, dass es durch den Biber und seine Lebensweise nur zu geringen, im günstigen Fall keinen Kosten kommt. Allgemein besteht eine besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand bei der Umsetzung von Zielen des Naturschutzes. Dazu gehören auch Kosten, welche durch den Biber entstehen. Es gäbe aktuell verschiedene Fördermöglichkeiten und letztendlich auch Härtefallregelungen für landwirtschaftliche Schäden, um erhebliche Kosten abzufedern. Vorrangiges Ziel ist es jedoch, praktikable Lösungsmöglichkeiten zu finden, ohne das hohe Kosten entstehen. Rexrodt: „Mit dem Abwasserzweckverband Bad Düben wurden Maßnahmen abgesprochen, um das massive Einlaufen in die Abwasserkanalisation zu unterbinden. Zudem muss im konkreten Fall angemerkt werden, dass durch illegale Ablagerungen von Grünschnitt im Gewässerrandbereich des Schleifbaches die Errichtung des Biberdamms an dieser Stelle sogar begünstigt wurde.“

1200 Elbebiber in ganz Sachsen

Geschätzt gibt es gegenwärtig etwa 1200 Elbebiber in ganz Sachsen. In Sachsen-Anhalt sind es etwa 3300 Tiere. Ausbreitungstendenzen gibt es aus den großen Auen heraus in die Nebengewässer sowie aus den Nebengewässern in die Fläche. Da alle Bäche aus dem Waldgebiet der Dübener Heide entweder zur Elbe oder zur Mulde hin abfließen, begannen Biber die Heidebäche bachaufwärts zu wandern. Im zwischen Elbe und Mulde gelegenen Naturpark Dübener Heide leben rund 200 Biber in 95 besetzten Revieren. Der Naturpark Dübener Heide verfügt seit 2010 über ein regionales Bibermanagement. Zu dessen Aufgaben zählen die Annahme von Schadensmeldungen und deren Weiterleitung an die zuständigen Behörden sowie die Beratung von Bürgern, Kommunen und Landnutzern.

Von Steffen Brost