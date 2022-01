Alarm in Bad Düben: Retter gehen von Wohnungsbrand aus

Bad Düben

Sirenengeheul am Dienstagmittag in Bad Düben und seinen Ortsteilen. Kurz vor 13 Uhr wurden die Kameraden von der Leipziger Rettungsleitstelle zu einem Wohnungsbrand in den Windmühlenweg geschickt. Binnen weniger Minuten waren etliche Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Zahlreiche Schaulustige beobachteten aus der Ferne die Geschehnisse. Doch die scheinbar dramatische Situation löste sich schnell auf.

Wie von den Einsatzkräften zu erfahren war, hatte eine Mieterin beim Zubereiten des Mittagessens einen Topflappen auf dem Herd liegen lassen. Der entzündete sich kurze Zeit später. Geistesgegenwärtig brachte die Frau die schwelenden Topflappen ins Bad. Familienmitglieder wählten in der Zwischenzeit den Notruf. Das Feuer konnte indes bis zum Eintreffen der Löschkräfte selber gelöscht werden. Die Kameraden kontrollierten den Küchenbereich noch einmal und rückten kurze Zeit später wieder ins Gerätehaus ab.

Von bro