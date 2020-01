Einen Notarzteinsatz wegen Vergiftungserscheinungen hat es Freitagvormittag im Hotel Heide Spa in Bad Düben gegeben. Zwei Personen sind betroffen. Wie verlautet soll es sich dabei nicht um Hotelgäste handeln. Der Beitrag wird weiter aktualisiert.

Alarm in Bad Düben wegen Vergiftungserscheinungen

Hotel Heide Spa - Alarm in Bad Düben wegen Vergiftungserscheinungen