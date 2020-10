Bad Düben

Orange, blau, braun schwarz und gelb sind die Farben gängiger Müllbehälter. Was wo hineingehört, ist für den Leipziger Leon Niedermann kein Problem: „Das meiste habe ich schon gewusst. Aber wohin man eine Glühbirne oder ein Thermopapier entsorgt, das habe ich heute gelernt.“ Kleine Glühbirnen genauso wie das Thermopapier, das jedem begegnet, der an einer Kasse bezahlt und im Nachhinein einen Papierbon in die Hand gedrückt bekommt, müssen in einem Restmüllcontainer entsorgt werden. Energiesparlampen hingegen kommen auf den Wertstoffhof.

Fabrice Rüder und Anthony Bartl von Remondis Eilenburg verteilen neben Informationsbroschüren auch das erschiene Magazin des Unternehmens und beantworten Fragen zur Arbeitsweise eines Wertstoffhofes Quelle: Anke Herold

Müll trennen ist sicher keine einfache Sache, daher hat sich Johannes Georg Liebig am Heidesonntag für eben dieses Thema entschieden. „Alles Müll in der Dübener Heide?“ – mit dieser Frage lud der Verein Naturpark Dübener Heide ein, um Familien, Interessierte und Vorbeischauende zu sensibilisieren. Denn die zunehmenden Müllberge in der Welt, auf den Deponien oder leider oft auch an einsamen und abgelegenen Plätzchen inmitten schöner Natur sind ein großes Problem.

Müll trennen ist für Leon ein Kinderspiel

Dass der sechsjährige Leon schon längst mit dieser Thematik konfrontiert wurde, wird am Spieltisch im Naturparkhaus klar. Hier kann er sein Wissen zur Mülltrennung unter Beweis stellen. Mit seinen Eltern und der kleinen Schwester ist er gekommen, um der Kurstadt einen Besuch abzustatten und im Naturparkhaus vorbeizuschauen. „Kinder müssen so früh wie möglich an das Thema herangeführt werden. Je früher, desto besser. Wir sehen es ja selbst in der Stadt, wie viel Müll produziert wird oder übrig bleibt. Zu Hause versuchen wir schon sehr bewusst, den Müll zu trennen oder ihn ganz einzusparen“, erklärt Vater Sven Niedermann, warum die Familie den Weg ins Naturparkhaus gefunden hat.

Entsorger Remondis stellt sich vor

Neben den geöffneten Ausstellungen – „Eine Nacht unter Kranichen“ und der Dauerausstellung – hatten die Besucher auch die Möglichkeit , Taschen und Portmonees aus Upcyclingmaterial herzustellen. Auch das ließ sich die Familie aus der Messestadt nicht entgehen. Die Entsorgungs-Firma Remondis aus Eilenburg unterstützte den Heidesonntag. An einem Stand verteilten Fabrice Rüder und Anthony Bartl neben Informationsbroschüren auch das Magazin des Unternehmens, das sich bestens mit der fachgerechten Müllentsorgung auskennt. „Wir beantworten heute Fragen zu den verschiedenen Stoffströmen und wie die Abfälle im Wertstoffhof vorsortiert und ressourcenorientiert rückgewonnen werden können“, erklärten die Mitarbeiter vor Ort.

Von Anke Herold