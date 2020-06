Alphörner ertönen in der Dübener Heide

Bad Düben

Wer hat’s erfunden? Na, die Schweizer sind für das Alphorn verantwortlich. Doch ausgerechnet in Weimar ist seit 1995 eine seltene Formation beheimatet, die am Sonntag im Rahmen des 15. Sommertöne-Festivals der Sparkasse Leipzig an der Bad Dübener Obermühle spielte. Das Konzert war ausverkauft.

Thüringer Musiker des Deutschen Nationaltheaters Weimar hatten vor Jahren eine verrückte Idee und schnitzten aus Fichten des Thüringer Waldes selbst Alphörner. Damit lassen die Bläser auf ihren 4,30 Meter langen Instrumenten nicht nur folkloristische Weisen aus der Schweiz erklingen, sondern ergänzen das Repertoire mit barocken und zeitgenössischen Werken.

Das Weimarer Alphornensemble hat im Rahmen des Festivals Sommertöne in der Bad Dübener Obermühle gespielt. Quelle: Steffen Brost

Musiker freuen sich, dass sie spielen können

„Nach einigen Wochen des Hoffens und Wartens freuen wir uns nun sehr, dass wir die diesjährigen Sommertöne nicht absagen müssen. Wir haben uns entschlossen, das Festival in etwas reduzierter Form mit größerem Open-Air-Anteil durchzuführen und so den Künstlern und der Kultur wieder eine Bühne zu geben“, sagte Georg Bölk vom Weimarer Alphornensemble, der bereits seit 17 Jahren das für die hiesige Region außergewöhnliche Instrument spielt. „Ich war Berufsmusiker, habe Studenten ausgebildet und auch unterrichtet. Irgendwann fragte man mich, ob ich nicht für einen anderen Spieler, der aufgehört hatte zu spielen, im Ensemble mitmachen möchte“, erzählte Bölk. Er sagte zu und seitdem spielt er regelmäßig Alphorn. Die Zuhörer am Sonntag in Bad Düben waren begeistert, auch wenn es nur mit Mundschutz bis auf die im Mühlenhof verteilten Sitzplätze ging.

Verein Museumsdorf Dübener Heide hat einiges vor

Auch für Werner Wartenburger, Vorsitzender des Vereins Museumsdorf Dübener Heide, war der Auftritt des Alphornensembles wie ein kleiner Neustart. „Corona hat uns viele Veranstaltungen absagen lassen müssen. Jetzt geht es hoffentlich wieder los. Wie sind gut auf die Saison und die neue Situation vorbereitet“, erklärte der Vereinschef.

Immer sonntags ist jetzt wieder das Mühlencafe von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am kommenden Sonntag spielt zudem ein verkleinerter Posaunenchor der Kurrende zu Kaffee und Kuchen. Im Juli geht es dann auch mit den Kurkonzerten weiter. Geplant sind am 19. Juli die Dixielanders, am 23. August die Blasmusikformation der Bundespolizei und am 6. September die Originalen Saaletaler. Der Beginn ist jeweils 14 Uhr.

Von Steffen Brost