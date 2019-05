Bad Düben

Die ersten beiden Kurkonzerte an der Bad Dübener Obermühle fanden 2017 statt, im letzten Jahr hat sich das Areal an der Parkstraße endgültig als Austragungsort etabliert. Und 2019 geht es weiter. In Regie der Stadt Bad Düben/Touristinformation finden insgesamt vier Konzerte an der Obermühle statt. Die Künstler sind allesamt in Bad Düben bereits durch Auftritte bei Kurkonzerten bekannt. Beginn ist jeweils 14 Uhr und der Eintritt ist frei. Los geht es am Sonntag. Geplant sind folgende Konzerte:

Vier Konzerte sind geplant

Sonntag, 12. Mai – Holler & Wendel: Ehrlich, authentisch und hundertprozentig handgemacht präsentiert das Berliner Duo „Holler & Wendel“ eine gelungene Mischung aus den Songs der Beatles, The Eagles, The Rolling Stones, Cyndi Lauper, Steve Miller, Gary Moore und vielen anderen. Als perfekt eingespieltes Team geben sie alten Klassikern und Hits neue Energie und einen ganz persönlichen Sound.

Irish Folk and Celtic Pop

Sonntag, 30. Juni – The Reel Chicks and Familiy. Irish Folk and Celtic Pop – The Reel Chicks begeistern mit traditionellem Irish Folk und bekannten und beliebten Evergreens aus allen Genres. Charakteristisch sind ihre Arrangements, die bekannte Pop-Songs mit traditionellen irischen Melodien verbinden. Im letzten Jahr beschloss die Band mit ihrem Konzert die Saison 2018.

Die Dixielanders spielen auf

Sonntag, 21. Juli – Dixielanders: Ursprünglich vom Jazz der 20er-Jahre inspiriert, spielt die Band heute swingenden Dixieland der 30er und 40er Jahre. Die Dixielanders wurden bereits 1978 in Jena gegründet, arbeiten jedoch seit Anfang 2003 in einer neuen, auf drei Positionen veränderten Besetzung. Besonderheit hinsichtlich der Instrumentierung ist die Tuba in Kombination mit der Gitarre, was zweifellos zum unverwechselbar kernigen und zugleich swingend-mitreißenden Sound der Band beiträgt.

Sonntag, 25. August – Die Original Saaletaler begeistern ihr Publikum mit Unterhaltungs-, Schlager- und Volksmusik unter dem Motto „Stimmung, Spaß und gute Laune.“

Von Kathrin Kabelitz