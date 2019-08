Bad Düben

Der Bahnhof in der Kurstadt Bad Düben ist aktuell kein echter Hingucker. Doch das soll sich bald wieder ändern. Bereits im vergangenen Jahr war der Haltepunkt Bestandteil des Bad Dübener Landschaftstheaters. Jetzt soll wieder Kultur in die einstigen Räume einziehen. Besitzer Michael Kühn will als Besitzer und Mitglied der Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide dem Objekt wieder neues Leben einhauchen.

Zur Galerie Der Bahnhof Bad Düben soll bald zu einer Bühne für Musik und Kunst werden. Hier Eindrücke vom derzeitigen Zustand.

Der Plan ist ehrgeizig. „KuBa – Kultur im Bahnhof“ heißt das Projekt, das am 11. und 12. Oktober beginnen soll. „Alte Kulturdenkmäler mit Geschichte und nostalgischem Charme gibt es aus meiner Sicht immer weniger. Viele der alten historischen Gebäude werden teilweise tot saniert oder gänzlich abgerissen, Brachflächen und sogenannte Lost Places verschwinden oder ordnen sich gewerblichen und marktwirtschaftlichen Strukturen unter“, erklärt Kühn. In Bad Düben sei dies insoweit der Fall, dass für genreübergreifende Veranstaltungen der schönen Künste keine Örtlichkeit in dieser Art vorgehalten werde. „Ich möchte in Kooperation mit der Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide, die Eigentümerin des Bahnhofs Bad Düben ist, mit dem Bahnhof mittelfristig einen besonderen Anziehungspunkt für Bürger, Touristen, Kurgäste schaffen“, plant er.

Auftaktveranstaltung im Oktober

Dafür soll am 11. und 12. Oktober eine hochwertige Auftaktveranstaltung für die Reihe „KuBa – Kultur im Bahnhof Bad Düben“ mittels zweier Kulturkonzerte mit den überregional und national bekannten Ensembles Bea und Banda sowie dem Lora Kostina-Trio stattfinden. Das Trio präsentiert anlässlich des Clara-Schumann-Jubiläums gemeinsam mit Jana Bauke das literarisch-musikalische Programm „Schumann versus Zwetajewa – ein Frauenbild im Wandel“.

Jährliches Festival geplant

Der Bahnhof soll, so das Ziel der Bahnhofsgenossenschaft, mittelfristig Kultur- und Begegnungsstätte für verschiedene Künste werden. Geplant ist auch ein alljährliches „KuBa-Festival“. Kooperation gibt es bereits mit dem Naturpark Dübener Heide, sowie mit Bildhauer Reinhard Rössler für ein Bildhauersymposien und Werkschauen. Außerdem kooperiert Kühn mit dem Gemeinschaftsgarten am Wasserturm in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes.

Kooperation mit der Gartengruppe

„Wir sind aktuell im Gespräch für gemeinsame Projekte. Die Gartengruppe wird außerdem die gastronomische Versorgung bei unserer Oktoberveranstaltung übernehmen“, kündigte Kühn an. Bis im Bahnhof die ersten musikalischen Töne erklingen, wartet noch viel Arbeit auf den Garten- und Landschaftsbauer. Denn das rote Klinkergebäude befindet sich sowohl optisch als auch baulich in keinem guten Zustand. „Es alles sehr desolat. Nach vorsichtigen Schätzungen ist hier ein Sanierungsbedarf von rund 500 000 Euro“, weiß Kühn. 2010 kaufte der Bad Dübener den Bahnhof. Seitdem ist außer ein paar Sicherungsarbeiten nicht viel passiert.

Ärger über Zerstörungen

Mittlerweile sind auch immer wieder ungebetene Gäste in die Räume eingestiegen und haben vieles sinnlos zerstört. Doch Kühn gibt nicht auf, will Schritt für Schritt das Gebäude wieder auf Vordermann bringen. Hilfe hat er dabei auch von Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) bekommen. „Ich habe sie beim Neujahrsempfang angesprochen, ob es nicht irgendwelche Hilfe gibt. Das Dach müsste dringend gemacht werden, damit nicht noch mehr Nässe von oben eindringt. Sie hat mir damals eine Verbindung zur Denkmalpflege hergestellt. Dort gibt es Förderprogramme, die so etwas wie am Bahnhof unterstützen. Wir sind jetzt beim Antrag stellen“, erzählte Kühn. Geht es nach ihm, soll es nach dem Neueindecken des Daches unverzüglich weitergehen. Ihm schweben dabei Wohnungen im Obergeschoss des Bahnhofes vor.

Doch erst einmal warten bis zum Beginn des Musikprojektes noch simple Reparaturarbeiten auf den Bad Dübener. „Der ehemalige Mitropa-Raum muss entrümpelt und aufgehübscht werden. Die Toilettenanlage wird funktionstüchtig gemacht und die benötigen Räume werden mit neuer Farbe versehen“, so Kühn.

Von Steffen Brost