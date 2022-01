Region

Wo kann man sich derzeit gegen Corona impfen lassen? In Eilenburg, Bad Düben und den umliegenden Gemeinden gibt es dazu einige Angebote.

Eilenburg

Der kleine Saal des Bürgerhauses in der Franz-Mehring-Straße 23 in Eilenburg ist bis Ende März Impfzentrum. Das Deutsche Rote Kreuz bietet hier an sechs Tagen in der Woche von 10 bis 18 Uhr Corona-Schutzimpfungen an, mit und ohne Termin. Termine können online unter www.sachsen.impfterminvergabe.de gebucht werden.

Bad Düben

In Bad Düben gibt es die nächsten Impftage mit und ohne Termin am 31. Januar und 1. Februar sowie am 28. Februar und 1. März in der Mehrzweckhalle am Kirchplatz. Von 9 bis 15 Uhr sind an den benannten Tagen Impfungen mit Terminvergabe möglich, von 15 bis 17 Uhr ohne Terminvergabe. Buchungen unter www.terminland.de/bad-dueben.de. Bei der Frage des Grundes „Impftermin“ auswählen, dann wird man in den entsprechenden Kalender zur Buchung weitergeleitet.

Doberschütz

In der Gemeinde Doberschütz ist das mobile Impfteam am 7. und 8. Februar sowie 7. und 8. März von 9 bis 16 Uhr im Saal Wöllnau anzutreffen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Mockrehna

Am Freitag und am Sonnabend geht die Impfaktion in der Gemeinde Mockrehna, im Heidelbachsaal Langenreichenbach, weiter. Geimpft wird von 9 bis 16 Uhr. Termine müssen nicht vereinbart werden.

Zschepplin

Am 24. Januar ist das Impfteam in der Gemeinde Zschepplin, im Dorfgemeinschaftshaus Krippehna, von 9 bis 16 Uhr. Einen Termin braucht es nicht.

Diese Unterlagen werden benötigt

Möglich sind Erst-, Zweit-, oder Drittimpfungen. In der Regel stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung. Folgende Unterlagen sind mitzubringen: Impf- und Personalausweis, Krankenversicherungskarte, aktuelle und ausgefüllte Impfunterlagen.Impfunterlagen auch unter https://www.coronavirus.sachsen.de/downloads-9335.

Termine unter www.drksachsen.de/impfaktionen

Von LVZ