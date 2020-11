Bad Düben

Andreas Lingner ist der neue Feuerwehr-Gerätewart der Stadt Bad Düben. Der 41-jährige Bad Dübener nahm jetzt seine neue Tätigkeit im Gerätehaus Bitterfelder Straße auf. Er ist Nachfolger für den im Sommer plötzlich verstorbenen Tilo Durrey, der zuvor fast 15 Jahre als Gerätewart der Kurstadt im Dienst war.

Fünf Bewerber auf Stelle

„Der Gerätewart ist eine städtische Stelle, die wir als Kommune ausschreiben müssen. Wir hatten fünf Bewerber und Herr Lingner ist nach Prüfung aller relevanten Dinge und Qualifikationen als neuer Gerätewart eingestellt worden“, informiert Gabriele Leibnitz, Leiterin des örtlichen Ordnungsamtes.

Lingner arbeitete zuvor 25 Jahre als Vorarbeiter in einem Bad Dübener Autohaus im Gewerbegebiet. Schon seit seinem 13. Lebensjahr ist er Mitglied bei der Feuerwehr. „Ich habe damals bei der Jugendfeuerwehr angefangen und bin dann mit dem 18. Lebensjahr in die aktive Wehr übergetreten. Seitdem bin ich aktiv und mit großer Freude dabei. An meinen ersten Einsatz kann ich mich noch erinnern. Das war 1995. Da gab es einen schweren Verkehrsunfall auf der B 2 mit einer toten Person“, erzählt Andreas Lingner.

Wartung der Fahrzeuge

Ab sofort kümmert sich der Löschmeister um die Wartung und Pflege der Einsatzfahrzeuge im Gerätehaus in der Bitterfelder Straße. „Ich stelle die Einsatzbereitschaft sicher, damit im Alarmfall ein sofortiges Ausrücken aller benötigten Fahrzeuge gewährleistet ist. Daneben gehören auch die Pflege der Feuerwache und des äußeren Umfeldes sowie die Hydrantenkontrolle im Stadtgebiet zu meinen Arbeitsaufgaben. Und wenn die Stadt als mein Arbeitgeber mich beauftragt, zum Beispiel in der Innenstadt für verschiedene Veranstaltungen Dinge wie das Aufhängen von Transparenten in luftiger Höhe zu erledigen, dann mach ich auch so etwas“, so Lingner weiter.

Drehleiter ist sein Baby

Im Falle einer Alarmierung der Feuerwehr bereitet der Gerätewart auch das Ausrücken der Fahrzeuge vor. Kommt eine Alarmierung rein, klemmt er die Einsatzfahrzeuge von Luft und Strom ab und öffnet die Tore, bis die ersten Kameraden eintreffen. „Das bringt einen kleinen Vorteil und wir sind um so schneller am Einsatzort“, erklärt Lingner.

Der 41-Jährige ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann und liebt seine große Drehleiter. „Das ist mein Baby. Mich begeistert die Technik nach wie vor. Deshalb bin ich immer glücklich, wenn ich sie bei Einsätzen fahren darf.“

