Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen hat seit April einen neuen Geschäftsführer: Andreas Vierling löste Veronika Leißner ab, die den Verband über 20 Jahre lang geleitet hatte.

„Man hängt immer noch daran“

„Es war eine sehr vielschichtige und anspruchsvolle Tätigkeit“, sagt Veronika Leißner rückblickend. „Man kann selbst dazu beitragen, dass die Landschaft schön ist.“ Seit dem Jahr 2000 führte sie den Landschaftspflegeverband. Besonders positiv hat sie die vielen unterschiedlichen Projekte in Erinnerung. Zum Beispiel die Artenschutzmaßnahmen für die Weißstörche, den Streuobstwiesenwettbewerb oder den Umbau des Backhäuschens in Laue. Stets galt für Leißner: „Man muss ideenreich und vielseitig sein.“ Die Projekte von vorne bis hinten durchzuziehen, sei aber auch eine Herausforderung gewesen. Oft kämen noch finanzielle oder bauliche Hindernisse dazu.

Seit etwa einem Monat ist Leißner nun im Ruhestand. Ob sie die Arbeit schon vermisst? „Man hängt immer noch daran. Man kommt ja nicht von 0 auf 100 runter.“ Doch in ihren Nachfolger Andreas Vierling und das ganze Team hat sie vollstes Vertrauen.

Herzensprojekt zur Biodiversität

Und Andreas Vierling wurde nicht ins kalte Wasser geworfen. Denn für einige Monate arbeiteten Leißner und Vierling gemeinsam in der Geschäftsführung. „Die Idee war, dass wir das bis März parallel machen, damit ich eingearbeitet werde und Kontakte übernehmen kann“, sagt Vierling. Der 57-Jährige wohnt in Leipzig und war davor in der IT-Wirtschaft tätig. Doch in seiner Freizeit begann er schon damals Streuobstwiesen zu bewirtschaften und selbst Schnaps zu brennen.

Die Führung des Landschaftspflegeverbandes sieht er nun als „sinnvolle und nützliche Tätigkeit, bei der man mit Leuten konkrete Dinge umsetzen kann.“ Besonders am Herzen liegt ihm das Thema Biodiversität, also biologische Vielfalt. Vierling will gemeinsam mit Landwirten aus der Region und der Technischen Universität Dresden Maßnahmen für mehr Biodiversität entwickeln und umsetzen. Außerdem konzentriert er sich auf die regionale Vermarktung von Streuobst und die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Es ist wichtig, Biodiversität auch zu erleben.“

