Schnaditz

Der Verein Schnaditzer Angelfreunde lädt am Sonntag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zum großen Schnupperangelfest an den Schnaditzer Schlossteich ein. Außerdem lassen zahlreiche Spielestationen und eine Hüpfburg auf der großen Wiese zwischen Kirche und Schloss Kinderherzen höher schlagen. Mit der Werkstatt Kunterbunt können kleine Besucher ausgiebig basteln. Parallel zum Fest läuft der beliebte Trödelmarkt, zu dem sich bereits zahlreiche Teilnehmer angemeldet haben.

Ausrüstung wird kostenlos gestellt

Mittelpunkt des Geschehens bleibt das Schnupperangeln für die Kinder, die unter der fachlichen Anleitung zahlreicher Vereinsfreunde am Teich angeln dürfen. Angelausrüstung, Ruten und Zubehör werden vor Ort kostenlos gestellt, und ein Angelschein wird an diesem Tag nicht benötigt. Mitmachen lohnt sich, denn es warten attraktive Preise auf die besten Teilnehmer. Sitzgelegenheiten stehen am Teichufer zur Verfügung, man kann sich jedoch auch einen Campingstuhl oder einen kleinen Sonnenschirm mitbringen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Für Imbiss ist gesorgt, zum Angebot gehören Kaffee, Kuchen und Eis sowie Fisch, Feinkost und Grillspezialitäten.

Von Heike Nyari