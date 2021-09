Bad Düben

Das Netz tobt. Die Bad Dübener Haustechnik ist Thema in den sozialen Netzwerken. Viele der rund 350 Mitarbeiter haben sich gegen Corona impfen lassen. Aber längst nicht alle. Die Geschäftsführung hat die Betroffenen aufgefordert, dies zu tun. Diese müssten sonst damit rechnen, „zumindest zeitweise auf einen anderen, weniger exponierten Arbeitsplatz versetzt zu werden.“ Bei Facebook wird dies unter anderem so kommentiert: Nutzerin Nitsrec Rellöm meint: „Wer sich impfen lassen will, der tut es und wer nicht der nicht. ABER dann soll er auch nicht über die eventuellen Folgen meckern!“ Tina Scheffel schreibt: „Diese Angestellten, die sich gegen die Impfung entschieden haben, werden ihre Gründe haben… deshalb muss man diese nicht anders behandeln als die Geimpften.“

Das sagt der Fachanwalt

Gibt es eine Impfpflicht oder ist eine solche geplant beziehungsweise kann der Arbeitgeber die Impfung angesichts anfallender erheblicher betriebswirtschaftlicher Verpflichtungen verlangen? Kann er ungeimpften Mitarbeitern den Zugang zum Betrieb oder sozialen Einrichtungen verweigern oder personelle Maßnahmen, wie zum Beispiel Versetzungen, treffen? Dazu äußert sich Arbeitsrechtsanwalt Steffen Tänzer, der in Bad Düben und Schkeuditz Kanzleien hat, auf LVZ-Anfrage.

Gesetzliche Impfpflicht gibt es nicht

Es sei verständlich, dass Arbeitgeber ein legitimes Interesse daran haben, dass ihre Arbeitnehmer durch eine Impfung ausreichend vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt sind, und nach Auswegen aus den mit Erkrankung oder Quarantäne verbundenen Belastungen suchen. „Die Corona-Impfverordnung regelt aber ausschließlich ein Recht auf die Schutzimpfung. Eine gesetzliche Impfpflicht gibt es im Umkehrschluss nicht“, so der 56-Jährige. Der Arbeitgeber könne deshalb eine Impfung nicht einseitig verlangen, es sei denn, eine solche wäre gesetzlich für bestimmte Beschäftigtengruppen vorgeschrieben. „Dies ist aber bei der Corona-Schutzimpfung nicht der Fall.“

Sanktionen nicht möglich

Da es eine Impfpflicht nicht gibt, könne der Arbeitgeber auch keine Sanktionen gegen diejenigen ergreifen, die nicht geimpft sind oder es nicht vorhaben. Er bleibe vielmehr arbeitsvertraglich zur Beschäftigung – mit oder ohne Impfung – verpflichtet. „Übt der Arbeitgeber gleichwohl Druck auf die Beschäftigten aus, sich gegen ihren freien Willen impfen zu lassen, kann dies im Einzelfall sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, erzählt der Anwalt. Ein Arbeitgeber dürfe ungeimpften Mitarbeitern trotz seines Hausrechts den Zugang zu deren Arbeitsplatz oder zu sozialen Einrichtungen des Betriebes grundsätzlich nicht verweigern.

Versetzung an anderen Arbeitsplatz

Die Rechtssprechung verlange vor der Umsetzung von personenbezogenen Maßnahmen stets die Prüfung und Realisierung aller denkbaren technischen beziehungsweise organisatorischen Maßnahmen. Erst wenn diese gescheitert sind, dürften Versetzungen als allerletztes Mittel denkbar sein. „Um eine Versetzung rechtfertigen zu können, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Ob dies letztlich der Fall ist, wird man sehen“, so Tänzer.

Von Frank Pfütze