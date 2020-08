Arbeitsunfall in Pristäblich: Frau durch Kuh schwer verletzt

Pristäblich

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Montag im Laußiger Ortsteil Pristäblich eine 55 Jahre alte Frau schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, befand sich die Milchhof-Mitarbeiterin kurz vor 11 Uhr im Außenbereich des Betriebes, als sie bemerkte, dass eine Herde Kühe aus dem Stall rannte. Mit der Absicht, die Tiere aufzuhalten, habe sich die Frau dann der Herde in den Weg gestellt. Dabei wurde sie von einem der Tiere umgerannt.

Keine lebensbedrohlichen Verletzungen

Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste die 55-Jährige in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch, so die Polizei weiter.

Von LVZ