Nach dem Lkw-Unfall am Dienstag auf der S 11 bei Bad Düben wird der Verkehr zunächst per Behelfsampel einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Wie das Landratsamt mitteilte, habe sich herausgestellt, dass Diesel in den Fahrbahnkörper eingedrungen ist. Am Donnerstag soll es einen Ortstermin mit Vertretern von Umweltamt, Straßenmeisterei und der Baufirma Etzel geben.