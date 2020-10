Aufräumen nach dem Biber am Wanderweg in Bad Düben

Bad Düben

Jetzt soll es ganz schnell gehen. Nach der Überschwemmung durch einen Biberdamm soll das Teilstück am Beginn des Bad Dübener Terrainkurweges in Richtung Naturpark Dübener Heide, das wochenlang unter Wasser stand, so schnell wie möglich wieder begehbar gemacht werden, erklärt Susan Wetzel von der Stadtverwaltung Bad Düben. „Wir haben in diesen Tagen einen Vor-Ort-Termin und besprechen dabei mit den zuständigen Bereichen alles Weitere“, kündigt sie an.

Schlammschicht muss entfernt werden

Bevor jedoch wieder Wanderer, Spaziergänger, Kinder, Radler und Jogger dort entlang laufen können, müsse erst einmal die Schlammschicht vom Weg entfernt werden. Dann soll neuer Schotter aufgebracht werden. „Erst danach wird der Wanderweg wieder offiziell freigegeben“, erklärt Wetzel.

Anzeige

Mitarbeiter des Gräfenhainichener Unternehmens Alba Zschornewitz beseitigten jetzt den durch die Überschwemmung umgefallenen Baum am Beginn des Terrainkurweges in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Der Schleifbach, den der Biber in diesem Bereich seit Anfang August angestaut hatte, ist mittlerweile wieder in seinem alten Bett. Der Biberdamm ist vollständig zurückgebaut und das Wasser kann wieder ungehindert in Richtung Obermühlenteich fließen. Ob sich die Bäume, die seit August im knietiefen Wasser standen, erholen, wird sich erst im Laufe des kommenden Frühjahrs zeigen. Gartenbauexperte Michael Noack aus Bad Düben rechnet damit, dass nicht alle überleben werden.

Riesige Überschwemmung

Seit fast drei Monaten hielt der Biber die Ämter in Aufregung. Das Tier hatte in unmittelbarer Nähe der Schleifbachbrücke einen Staudamm gebaut, was eine riesige Überschwemmung zur Folge hatte. Der Terrainkurweg sowie Teile einer Kleingartenanlage standen seitdem unter Wasser. Für den Biber und seinen Nachwuchs ein idealer Lebensraum, weil er so ganz schnell zu Futteraufkommen an den Feldrändern gelangen kann.

Lange sah die untere Naturschutzbehörde keinen Anlass zu reagieren. Erst als die Verantwortlichen die betroffenen Bereiche regelmäßig begingen und Unmut in der Kurstadt laut wurde, lenkte die Behörde teilweise ein. Dabei wurde wegen der erreichten Selbstständigkeit der Jungbiber, der Tiefe des Gewässers und der Situation vor Ort entschieden, dass der Wasserstand erst um 30 und später um 50 Zentimeter abgesenkt werden darf. Seit Ende September rückte die Gräfenhainichener Firma Alba Zschornewitz täglich an und trug den Damm, den der Biber jede Nacht erneut mit Ästen und Baumstämmen aufgetürmt hatte, wieder ab.

Biber leiden unter Wassermangel

Die Biberpopulation im Schleifbach wird bereits seit mehreren Jahre von der Stadtverwaltung, dem Bibermanagement des Naturparkes sowie von der unteren Naturschutzbehörde beobachtet. Weil sich durch die trockenen Sommer der letzten drei Jahre die Wassersituation in allen Gewässern des Landkreises verschlechtert hat, gestattete die Naturschutzbehörde ein Eingreifen erst sehr spät. Als Grund wurde unter anderem die natürliche Mobilität der Biber, die in ihrem Lebensraum durch den Wassermangel stark eingeschränkt ist, genannt.

Von Steffen Brost