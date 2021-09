Aufregung um Feuerwerk in Bad Düben

Bad Düben

Die Bläserphilharmonie intonierte Kino-Musiken, Heimspiel sorgte für Stimmung, Frischluftprojekt musizierte – dank des Kultursommers konnten die Bad Dübener am Wochenende endlich wieder Kultur genießen. Stadtgespräch am Tag danach aber ist das große Höhenfeuerwerk und die Frage: Warum wurde dies so spät gezündet?

Ungewöhnlich späte Zeit

Pyrotechniker Frank Zwilling und sein Team vom Feuerzauber hatten das rund zehnminütige farbenfrohe und weithin hörbare Spektakel 0.30 Uhr auf den Muldewiesen gestartet. Eine ungewöhnlich späte Zeit, die die Veranstalter als krönenden Abschluss am Sonnabend durchaus bewusst gewählt hatten, um den Akteuren auf der Marktbühne den ganzen Abend über ein zahlenmäßig möglichst großes Publikum zu sichern. Um das Feuerwerk aus nächster Nähe sehen zu können, hatten später viele Gäste die Innenstadt verlassen und waren gen Muldebrücke gewandert.

Normalerweise sind Feuerwerke bis September auf spätestens 23 Uhr, ab Oktober auf 22 Uhr begrenzt, bestätigt Gabriele Leibnitz von der Stadtverwaltung. Es gäbe aber Ausnahmen, die bei der Genehmigungsbehörde – in diesem Fall das Landratsamt Nordsachsen – mit einer Begründung beantragt und genehmigt werden müssten. Das sei auch erfolgt.

Von ka