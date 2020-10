Bad Düben

Es war fast wie auf einem Klassentreffen. Große Wiedersehensfreude gab es jetzt bei der Auftaktveranstaltung zum LANDschafftTHEATER 2021 in Bad Düben. Denn die Theatermacher hatten zur ersten Informationsveranstaltung und zur Vorstellung des neuen Projektes in die Obermühle eingeladen.

In den vergangenen Monaten reifte in den Köpfen der Macher um Henriette Lippold und Stefan Kaminsky die Idee und die Lust auf ein viertes Theaterstück in der Kurstadt. „Auch wenn wir noch nicht wissen, ob uns Corona einen Strich durch die Rechnung macht, haben wir uns dazu entschieden, das vierte Mal das Großspektakel für und mit der Stadt zu versuchen“, verkündete Lippold.

70 Interessenten schon da

Unter den rund 70 kleinen und großen Hobbyschauspielern waren die üblichen Verdächtigen aus den Vorjahren und rund 20 neue Gesichter. Zusagen gibt es auch schon von Soko-Leipzig-Star Melanie Marschke und von den Schauspielern Cheryl Shepard, Sven Reese und Günter Schoßböck.

Henriette Lippold gehört zu den Organisatoren des Theaters in Bad Düben. Quelle: dpa-Zentralbild

„Die Geburt 2010 war schwierig. Wir haben nach neuen Theaterformen gesucht und sie in Bad Düben gefunden. Wir haben es dreimal durchgeführt und schon wieder schreien alle nach einer Fortsetzung. Aus zwölf Mitspielern im Jahr 2012 wurden 2015 dann 90 und 2018 dann unsagbare 150 Teilnehmer“, blickte Regisseur Stefan Kaminsky zurück. Jetzt soll es wieder losgehen. Der erste Workshop startet am 5. Dezember um 11 Uhr in der Turnhalle am Kirchplatz. Weitere folgen im Januar und Februar. „Nutzt sie. Kommt vorbei und probiert euch aus. Bis März müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr dabei seid“, forderte Kaminsky vor allem die Neulinge auf.

Leseproben starten im Mai

Der Fahrplan steht fest. Nach den Workshops soll das Spielensemble gebildet werden. Dort wird dann alles zusammengefügt. Auch die Band Heimspiel, der Posaunenchor, die Kurrende und der Turnverein werden wieder dabei sein.

Im April gibt es die ersten Leseproben und ab Mai die Proben. Aber es werden nicht nur Spieler gesucht, sondern auch viele helfende Hände im Hintergrund. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Wir können wirklich jeden gut gebrauchen“, hofft Lippold auf Freiwillige. Denn Verträge gibt es auch bei der vierten Auflage nicht. Dafür das große Biberehrenwort, was sich alle im Vorfeld des Theaters geben.

Die Planungen für das LANDschafftTHEATER 4.0 im nächsten Jahr haben begonnen. Regisseur Stefan Kaminsky erklärt, wie es nächstes Jahr laufen könnte. Quelle: Steffen Brost

Das neue Stück handelt um das große Thema Werte und hat den Arbeitstitel „Die große Frage“. Es soll ein lustiges, aber auch spannendes Stück mit aktuellem Touch werden. Der Held ist ein klassischer Außenseiter. Doch mit Köpfchen und Mut kann er eine drohende Katastrophe abwenden. Unverhofft geht er als Sieger aus einer scheinbar unlösbaren Situation hervor und wird zum Helden.

Wo sind die Schauplätze 2021?

Zur neuen Route haben sich die Organisatoren aber noch nicht geäußert. „Wir haben eine mögliche Runde gefunden. Die ist toll. Haben aber noch nicht alle Zusagen der Grundstücksbesitzer“, lässt Kaminsky noch alles offen. Nur eines scheint bereits klar zu sein. Die Obermühle soll einer dieser Schauplätze im kommenden Jahr werden. Und viele weitere wird es geben, das Publikum wie schon bei den vorherigen Aufführungen von Station zu Station mitlaufen, um das Open-Air-Theater der besonderen Art erleben zu können.

www.landschaffttheater-info.de oder Anfragen an die E-Mail-Adresse landschaftstheater@gmx.de

Von Steffen Brost