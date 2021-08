Authausen: Munition und Waffenteile im Garten gefunden

Authausen

Gefährliche Entdeckung: Bei Arbeiten in seinem privaten Garten hat ein Mann im Laußiger Ortsteil Authausen am Donnerstagabend eine alte Kiste gefunden. Im Inneren befanden sich Munition und Teile von Waffen, berichtete die Polizei am Freitag. Die Munition und die Waffenteile seien in einem sehr verrosteten Zustand gewesen und stammten offenbar aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Polizei: Zu keiner Zeit akute Gefahr

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde über den Fund informiert und transportierte alles fachgerecht ab. Eine akute Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden, betonte die Polizei.

Von LVZ