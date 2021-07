Authausen: Viertklässler sagen Tschüss

Authausen

Ein besonderes Geschenk haben die 17 Mädchen und Jungen der Klasse 4a und deren Eltern der Authausener Naturparkschule zum Abschied hinterlassen. Dafür gingen sie in das Revier Jagdhaus zwischen Söllichau und Kossa. Dort warteten Revierförster Jens Ehmisch mit seinen Waldarbeitern.

Was Bleibendes zurücklassen

„Es ist Tradition, etwas Bleibendes zurückzulassen. Es ist auch ein Dankeschön von allen an Schulleiterin Simona Jeschke“, erzählte Elternvertreterin Jacqueline Wendel.

„Da die Grundschule sehr naturverbunden ist, gab es die Idee, Bäume im Wald zu pflanzen. Wir als Bewirtschafter des Staatswaldes haben dafür geeignete Flächen, über die wir verfügen können“, so Förster Ehmisch.

Das größte Problem sei die Pflanzenbereitstellung gewesen. Zu dieser Jahreszeit werden in der Regel keine Pflanzen in den Boden gebracht. „Mit der Baumschule Schwärzel haben wir einen Partner, der uns tatkräftig unterstützt hat“, so Jens Ehmisch weiter.

24 Erstklässler kommen

Mit Hacke und Spaten wurde der Boden bearbeitet. Anschließend wurden die Bäume und Sträucher gepflanzt. Dabei handelt es sich um Vogelkirsche, Wildapfel und Wildbirne. Simone Jeschke freute sich: „So können wir bei Wandertagen immer mal wieder hier her kommen und uns an diese Schüler erinnern.“

34 Viertklässler haben die Schule jetzt verlassen. Am 4. September werden 24 neue Erstklässler eingeschult.

Von Steffen Brost