Authausener Reitverein Heidehof kämpft sich durch die Krise

Authausen

Eigentlich ist alles wie immer im Reitverein Heidehof in Authausen. Als Vereinsvorsitzende Cornelia Böschel die Tür zum Stall aufschiebt, stecken die Reitponys Antje und Jutta ihre Köpfe über die Mauer und wiehern. Sie wissen, gleich gibt’s Streicheleinheiten und sie dürfen auf die Koppel.

Die Arbeiten am Vereinshaus müssen derzeit liegenblieben. In Coronazeiten wird jeder Cent für das Futter der Tiere, dem Schmied und für Tierarztrechnungen benötigt. Quelle: Steffen Brost

Pferde vermissen die Streicheleinheiten

Dennoch: Auch den kleinen Reitverein vor den Toren Bad Dübens hat die Coronakrise erreicht. „Derzeit dürfen keine Kinder und Jugendliche kommen. Alles was erledigt werden muss, wie das Füttern der Tiere, striegeln und die Pferde auf die Koppel bringen, machen nur die Erwachsenen“, erzählte Cornelia Böschel. 15 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 17 Jahre würden hier sonst ihre Freizeit verbringen. Alle warten sehnsüchtig, dass sie wieder mit ihrem Reitunterricht weitermachen können. „Seit 15. März ist Ruhe. Gespenstische Ruhe. Auch wir Erwachsenen halten uns an die strengen Vorgaben. Wir führen Listen, wer wann hier ist und Futterdienst hatte. Wir hoffen, das unsere Kinder wiederkommen können. Die Tiere merken das schon, dass zur Zeit niemand groß da ist. Sie vermissen die vielen Streicheleinheiten“, so Böschel weit.

1000 Euro laufende Kosten pro Monat

Hinzu kommt der finanzielle Aspekt. Die Einnahmen des Reitunterrichtes fehlen schmerzlich. Rund 1000 Euro an laufenden Kosten für Futter, Tierarzt und Schmied muss der kleine Verein jeden Monat aufbringen. „Wir haben beim Landessportbund einen Antrag gestellt. Ansonsten heißt es, Gürtel enger schnallen. Den Ausbau unseres Vereinshauses haben wir derzeit auf Eis gelegt. Erst einmal muss der normale Betrieb laufen“, erzählt Böschel.

Hintergrund 1994 wurde der Reitverein Heidehof in Tiefensee gegründet. Später trainierte man im Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk. 1999 bekam der Verein das ehemalige NVA-Duschgebäude sowie großzügige Freiflächen am Sportplatz in der Durchwehnaer Straße zur Nutzung zugesprochen. Doch die Stadt plant seit 2018 hier ein kleines Gewerbegebiet. Neben den Ställen siedelte sich vor ein paar Jahren auch ein kleines Stahlbauunternehmen an. Der gelegentliche Krach erschreckte zunehmend die Pferde. Lange suchte Vorsitzende Cornelia Böschel nach neuen Unterstellmöglichkeiten für Pferd, Reiter und Co. Im vergangenen Jahr stellte ihnen Matthias Reiter vom Landwirtschaftsbetriebes in Pressel eine Fläche in Authausen zur Verfügung.

16 Pferde stehen im Authausener Stall

Aktuell stehen 16 Pferde in den Ställen. Auch einige Pensionspferde sind hier untergebracht. Für Kinder und Jugendliche ohne eigenes Pferd gibt es Reit- und Pflegebeteiligungen. Unterstützung bekommt die Vorsitzende von Sohn Florian. Gemeinsam bringen sie am Vormittag die Tiere auf die Koppel, verteilen Schmuseeinheiten und füttern die Vierbeiner. Jedes Tier wird unter die Lupe genommen, ob es Auffälligkeiten gegenüber dem Vortag entwickelt hat.

Feste sind verschoben

Eigentlich sollte in diesen Tagen das Eröffnungsfest stattfinden. Doch das ist in die zweite Jahreshälfte verschoben worden. Genauso wie das Sommercamp. Ob es in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Bretter werden gesucht

Aktuell sucht der Reitverein Hilfe in Form von diversem Brettmaterial. Damit soll eine weitere Koppel ausgebaut werden. „Es wäre schön, wenn uns jemand hilft. Wir benötigen Holzbretter in verschiedenen Längen bis 3,50 Meter. Wer uns unterstützen möchte, kann zu uns nach Authausen in die Kossaer Straße kommen. Telefonisch erreicht man uns auch unter 0177-3803157“, hofft Böschel auf Hilfe.

Von Steffen Brost