Gruna/Authausen

Wenn der musikalische Leiter des Authausener Männergesangvereins Concordia 1886 seinen 60. Geburtstag feiert, muss er damit rechnen, dass ihm seine Sangesbrüder selbstverständlich ihre Aufwartung machen. So geschehen am vergangenen Wochenende in der Heideschänke zwischen Bad Düben und Eilenburg. 25 Herren überreichten Jens-Uwe Weiß aus Eilenburg einen musikalischen Blumenstrauß herrlicher Lieder und zur großen Überraschung brachten sie auch gleich einen Dirigenten mit. Damit sich das Geburtstagskind im Kreise seiner vielen Gäste zurücklehnen und die Darbietungen „seiner Jungs“ genießen konnte, schwang Dieter Graubner den Taktstock – kein geringerer als der Mann, der 46 Jahre lang den Löbnitzer Männerchor leitete.

Episoden der vergangenen Jahre

Durch das Programm moderierte in bewährter Weise Hans Kohlmetz aus Bad Düben, der schmunzelnd an die eine oder andere nette Episode der letzten sieben Jahre erinnerte. In dem Zusammenhang ließ er nicht unerwähnt, dass der Authausener Männerchor Jens-Uwe Weiß sein Überleben verdankt. Auf ein Minimum von neun Sängern zusammengeschrumpft, war der Chor vor sieben Jahren auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Leiter. Als sich Jens-Uwe Weiß bei ihnen meldete, war das wohl ein Wink des Schicksals, denn seit dem geht es mit dem Gesangverein steil nach oben. Es steigt nicht nur die Mitgliederzahl, sondern auch die Qualität. Jens-Uwe-Weiß versteht es, den Chor hervorragend zu führen und ihm eine gewisse Disziplin abzufordern. Trotzdem kommt der Spaß am Singen nicht zu kurz.

Der Chor ist für die Männer ein leidenschaftliches Hobby. Doch ihr Dirigent ist auch beruflich musikalisch unterwegs. Jens-Uwe Weiß ist seit 1980 Berufsmusiker und spielt im MDR-Sinfonieorchester das Waldhorn. In dem Zusammenhang versteht es sich von selbst, dass auch zahlreiche Kollegen der Einladung folgten und dem Jubilar ein musikalisches Ständchen präsentierten.

Von Heike Nyari