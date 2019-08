Authausen

Zum Sängerfest überreichte Lothar Schneider (parteilos) dem Authausener Männergesangverein Concordia 1886 ein rosa Schwein, dessen Leib es zu füllen gilt. Ob man es nun „Glücksschwein“, Spendenschwein“ oder „Sparschwein“ nennt, ist für die Zukunft der Authausener Steinerkeide eher unerheblich. Doch man habe im Umkreis der Naturbühne noch viel vor, „und da zählt jeder Cent“, ist sich der Bürgermeister der Gemeinde Laußig sicher.

Mitglieder im Authausener Männergesangverein Concordia (von links): Jens-Uwe Weiß aus Eilenburg, Vereinsvorsitzender Ralf Uber aus Authausen sowie der Bürgermeister der Gemeinde Laußig, der ebenfalls in Authausen wohnt. Quelle: Heike Nyari

Das Sängerfest, das viele Gäste begeisterte, bot eine gute Gelegenheit, das bisher Geschaffene zu erwähnen und Lothar Schneider lobte das besondere Engagement aller am Werk Beteiligten. Anfang des Jahres erfolgte unter der Federführung des Männergesangvereins der erste Spatenstich für die geplanten Sanierungs- und Umbauarbeiten des beliebten Kulturzentrums. Die Bühne und die Kioske erhielten neue Dächer und Fußbodenbeläge sowie neue Farbanstriche. Die Elektrik wurde erneuert und eine Toilettenanlage errichtet. Ein wichtiger Aspekt bei der Umgestaltung lag in der Schaffung der Barrierefreiheit. Dabei wurde insbesondere an ältere Gäste und Mitbürger des Dorfes, mobilitätseingeschränkte Personen und an kinderwagenschiebende Eltern gedacht, damit sie ungehindert die Eingänge zu den Gebäude erreichen können.

Bei Wind und Wetter haben die Männer gearbeitet, hier Anfang Februar beim Abbau des alten Daches der Naturbühne. Quelle: Heike Nyari

Die Gesamtkosten betrugen 136 000 Euro, wobei 123 000 Euro gefördert wurden. „Ein besonderer Dank richtet sich in diesem Zusammenhang an die lokale Aktionsgruppe Dübener Heide und an die Abteilung Wirtschaftsförderung für ländliche Entwicklung im Landratsamt Nordsachsen“, sagte Ralf Uber. Wie der Vereinsvorsitzende hinzufügte, ergaben sich Eigenmittel von 13 000 Euro, die durch Spenden und Sponsoren aufgebracht wurden. Keinerlei kommunale Mittel sind in das Projekt geflossen.

1000 Arbeitsstunden geleistet

Hinzu kamen aber enorme Eigenleistungen verschiedenster Art, die von den Mitgliedern des Gesangsvereins, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, den Vereinsfreunden der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide und weiteren Helfern aus dem Dorf realisiert wurden. Die geleisteten Arbeitsstunden summieren sich auf insgesamt stolze 1000, und das Resultat kann sich wahrlich sehen lassen.

Chorsänger beim Herausstemmen des alten Fußbodens. Quelle: Heike Nyari

Die Wurzeln der Naturbühne liegen im Anfang des 20. Jahrhunderts, als Tausende Fuhren Sand aus der Keide gefahren wurden. Zurück blieb eine verwilderte Grube, die 1912 zu einem Spiel- und Turnplatz umgebaut wurde. Der Bau der Freilichtbühne erfolgte 1975. Hinzu kamen Kioske und eine Tanzfläche, und ein Jahr später bepflanzte man die Hänge.

Nun Vereinshaus im Visier

Nach der Sanierung gibt es nun weitere Ziele und Wünsche, zu denen der Bürgermeister dem Männergesangverein als langjährigem Pächter der Steinerkeide alles Gute, viel Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem – mit Blick auf das Spendenschwein – das nötige Kleingeld wünscht. Die Authausener haben ein Vereinshaus im Visier. Das soll auch all denjenigen offen stehen, denen die Kultur und die Pflege des deutschen Liedgutes am Herzen liegen.

Als nächstes lädt Motorradgemeinschaft ein

Als nächstes Event laden die Mitglieder der Motorradfahrgemeinschaft vom 6. bis zum 8. September zur 24. Summer Leaves-Party in die Authausener Steinerkeide ein. Wie vom Vorsitzenden Ronny Schneider zu erfahren ist, bietet das Bikertreffen mit Programm und gemeinsamer Ausfahrt bei freiem Eintritt alles, was das Herz eines Motorradbegeisterten höher schlagen lässt.

Von Heike Nyari