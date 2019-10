Authausenerin mit Silbernen Meisterbrief geehrt

Authausen

Im Friseurgeschäft von Corinna Böttge in Authausen hat er einen würdigen Platz bekommen – der Silberne Meisterbrief, den die 48-Jährige jetzt von der Handwerkskammer zu Leipzig verliehen bekommen hat. Das gute Stück hängt für alle Kunden gut sichtbar an der Wand. Die Authausenerin freut sich über diese Würdigung ihrer Arbeit und ist stolz, was sie in den vergangenen 25 Jahren erreicht hat. Denn sie gehört zu der Generation, die nach der Wende mitten im Berufsleben, aber plötzlich vor der Frage stand: Wie geht’s jetzt weiter?

Bei der PGH Charmant Beruf gelernt

Corinna Böttge lernte den Beruf der Friseurin bei der damaligen PGH Charmant. Die hatte in der Leipziger Straße in Eilenburg ein Lehrkabinett, meine „Ausbilderin war Frau Glaser“, erinnert sie sich. Als die Wende kam, wurde die PGH aufgelöst, Corinna Böttge ging nach Bad Düben in den kleinen Herrensalon an der damaligen Molkerei, den Rudi Müller führte. „Das war eine super Zeit und wir waren ein super Kollektiv.“

Familie bestärkt sie beim Vorhaben

Ausgerechnet als sich bei Corinna Böttge 1991 Nachwuchs ankündigte und sie ins Erziehungsjahr ging, verlor sie wie die anderen Beschäftigten im Salon ihren Arbeitsplatz. Rudi Müller und sein Team starteten später neu durch. „Herr Müller hat immer gesagt, du kannst zu uns kommen“, erzählt sie. Doch sie ging zunächst nach Kossa und half dort in einem Salon aus, bis die Nachfrage so groß war, dass sie den Entschluss fasste: „Jetzt kannst du dich auch selbstständig machen.“

Ihr Bruder Rainer, der bekannte Fleischermeister, bestärkte sie, ebenso ihr Vater, „der sagte immer, die Haare müssen sich die Leute immer schneiden lassen“. Aber wo den Meister machen? In Leipzig war das 1994 nur in der Abendschule möglich – und das über sechs Jahre lang.

Meisterschule am Bodensee

Eine Alternative war eine private Meisterschule am Bodensee. Dorthin zog es sie im Mai 1994 für 17 Wochen. „Ich hatte ein kleines Kind und wenig Geld. Mein Bruder sagte, du musst die Arschbacken zusammenkneifen, du schaffst das schon“, erinnert sie sich. Und so war es dann auch. „Das war eine schlimme Zeit: Weit weg von meinem Jungen und vier Betten in einem Zimmer in der Friseurschule.“ Mut machte ihr nicht nur die Familie, sondern auch die Friseurmeisterin am Bodensee: „Ossis fallen nicht durch die Prüfung, die haben alle Ehrgeiz“, habe die Frau damals zu ihr gesagt. Mit familiärer Unterstützung meisterte sie Privates und Berufliches, machte sprichwörtlich ihren Meister, während auf dem heimischen Hof in Authausen ihr Partner schon die Garage für den eigenen Friseursalon leer räumte. Im Dezember selbigen Jahres hat sie dann ihr Geschäft eröffnet, dazu einen Kredit aufgenommen. Später kamen Angestellte dazu.

„Ich bin mein eigener Herr“

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie keinen Tag bereut. „Es war das Richtige für mich“, sagte die Einzelkämpferin heute zufrieden. „Ich bin mein eigener Herr und das Handwerk ist immer noch etwas Besonderes.“ Corinna Böttge mag an ihrem Beruf vor allem die Kontakte zu den Leuten. „Ich habe Kunden, die kommen wirklich schon seit 25 Jahren zu mir. Ich bin hier auch so was wie der Anlaufpunkt im Dorf.“ Bedauerlich findet sie wiederum, dass die ganze Bürokratie immer schlimmer wird und vor allem Zeit kostet und dass der Friseurberuf bei jungen Leuten nicht mehr gefragt ist. Sie dagegen würde ihren Weg auf jeden Fall noch mal so gehen.

Von Nico Fliegner