Authausens neues Vereinsheim ist fertig

Authausen

Am 3. Oktober laden der Männergesangverein Concordia 1886 Authausen und die Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide ab 10 Uhr zum musikalischen Frühschoppen ein. Grund: Das Vereinshaus ist fertig und soll nun mit feierlichem Rahmen eingeweiht werden.

Die beiden Chorsänger Wolfgang Quandt und Helmut Schlaak (außen) vor dem neuen Vereinshaus. Quelle: Heike Nyari

Knapp ein Jahr Bauzeit

Die Grundsteinlegung erfolgte am 18. September 2020 und noch Ende des selben Jahres konnte das Dach geschlossen und mit dem Innenausbau begonnen werden. Einen Teil der Arbeiten realisierten einheimische Unternehmen. Eine ganze Menge schafften die fleißigen Männer und einige helfende Frauen in Eigenleistung selbst. So mauerten sie den gesamten Rohbau, trugen Putz auf, übernahmen den Außenanstrich, um nur einiges zu nennen. Insgesamt gesehen war das natürlich nicht immer ganz einfach, schließlich ließen die Corona-Hygienebestimmungen zeitweise nur stark eingeschränktes Arbeiten zu. Bis zur Einweihung werden noch restliche Tätigkeiten abgeschlossen.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Fördermitteln finanziert

Was die Finanzierung angeht, so betont Ralf Uber, dass die Kommune für den Bau des Vereinshauses nicht einen einzigen Cent beisteuern musste. „Dieses Projekt wurde durch Eigenkapital und mit Fördermitteln der EU finanziert“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Der Dank richtet sich in diesem Zusammenhang an das Landratsamt und an das Regionalbudget der Dübener Heide. Außerdem gab es Spenden und zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Von Heike Nyari