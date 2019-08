Laußig

Die 34-jährige Fahrerin eines Hyundai war Dienstag früh gegen 6.45 Uhr auf der S 11 von Laußig in Richtung Eilenburg unterwegs. Plötzlich querte Rotwild von rechts nach links die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Tier zusammen.

Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Der Hirsch jedoch erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den zuständigen Jagdpächter an der Unfallstelle von seinem Leiden erlöst.

Von lvz