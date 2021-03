Bad Düben

Kurz vor 22 Uhr mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben am Montagabend zu einem Pkw-Brand in den Windmühlenweg in Bad Düben ausrücken. Im Wohngebiet gegenüber des Jugendhauses Poly brannte es im Motorraum eines Kleinwagens vom Typ VW Polo. Das Feuer konnten die Feuerwehrleute zwar zügig löschen, das Fahrzeug war allerdings nicht mehr zu retten. Es entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen ermittelt die Polizei auch in Richtung Brandstiftung.

Von bro