BI in Düben sagt Nein zu Funkmast – Stadt lädt zu Veranstaltung

Bad Düben

Was genau ist in puncto Funkmastbau auf der Hammermühle in Bad Düben geplant? Welche Risiken bestehen? Gibt es einen Alternativstandort? Um diese und weitere Fragen geht es am 7. Oktober ab 17.30 Uhr im Speiseraum der Heide-Grundschule Bad Düben. Die Stadt hat zur Informationsveranstaltung zur geplanten Funkmastanlage der Telekomneben interessierten Bürgern auch Vertreter der Deutschen Funkturm GmbH, der Telekom AG als Antragsteller sowie einen Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eingeladen, die Rede und Antwort stehen werden.

400 Unterschriften dagegen

Die Bürgerinitiative „ Sendemast Hammermühle“ kämpft derweil weiterhin gegen den geplanten Funkmast, der im Ortsteil Hammermühle mitten im Wohngebiet, in der Waldstraße, Nähe „Guidos Kanonenfutter“, entstehen soll. In der ersten Woche kamen schon rund 400 Unterschriften zusammen, deutlich mehr werden erwartet, da viele der Listen im Umlauf sind und in der Stadt in verschiedenen Geschäften und Praxen ausliegen.

BI wehrt sich gegen Vorwürfe, sie wolle das Problem verlagern

Die BI wehrt sich gegen Vorwürfe, das Problem solle in Richtung Alaunwerk verlagert werden. Derzeit kursiere besonders dort das Gerücht, die Bürgerinitiative würde sich für einen Standort nahe des Vorteilkauf aussprechen. Dem sei aber nicht so, vielmehr gehe es um Ackerflächen. Unbedingte Voraussetzung für einen neuen Standort sei, „dass Sicherheitsabstände zu jedweder Wohnbebauung unbedingt einzuhalten sind.“ Man gehe dabei von rund 1000 Metern aus.

Nach Ansicht der BI ließen diese Ängste nun auch aus dieser Richtung eines überdeutlich werden: „Niemand möchte diesen Mobilfunkmast in seiner Nähe, sind die gesundheitlichen Risiken doch vielfach durch Studien belegt und werden von Betroffenen auch bestätigt. Noch ist der Bauantrag nicht genehmigt, das Verfahren sei ausgesetzt.“ Der Stadt biete sich so die Gelegenheit, aktiv zu werden und nachträglich doch noch im Interesse ihrer Bürger zu handeln, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Sie stünde damit nicht allein – allerorten finden derzeit Proteste gegen den weiteren massiven Ausbau des Mobilfunknetzes statt.

Für alle, die ihre Bedenken, ihre Ideen und ihre Hilfe anbringen wollen, hier stellvertretend folgender Kontakt: Yvonne Browa, Waldstraße 24; Ute Hoffmann, Waldstraße 2; Telefon: 034243 714408. Kontakt per E-Mail an die Adresse: sendemast.hammermuehle@gmail.com

Von Kathrin Kabelitz