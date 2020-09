Bad Düben: 25 Händler beim bunten Herbstmarkt mit regionalen Produkten

Bad Düben

Das Nordsächsische Erntefest ist Geschichte. Es lebe der bunte Herbstmarkt! Die 22. Auflage präsentierte sich am Sonnabend rund um das Heide Spa in neuem Gewand. Marktleiter Torsten Gaber hatte das Event wochenlang vorbereitet und freute sich über 25 Händler aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie über das schöne Spätsommerwetter. „Wir haben den Namen im Vorfeld geändert. Der bunte Herbstmarkt passt besser zu den Angeboten der regionalen Produkte. Wir präsentieren hier die regionale Vielfalt. Vom Wildhändler aus Authausen über den Honigmann aus Bad Düben bis hin zu Bäckerspezialitäten von der Niedermühle“, sagte Gaber.

Zur Galerie Zahlreiche Besucher schlenderten über den Herbstmarkt am Bad Dübener Heide Spa. 25 regionale Händler boten ihre Waren an.

Wochenlang tüftelte das Heide Spa am Hygienekonzept für den Markttag. „Eine Absage war nicht geplant. Man kann doch nicht alles ausfallen lassen. Wir haben einen Einbahnstraßenverkehr vorbei an allen Ständen und Desinfektionsstationen aufgebaut. Die Besucher haben sich weitestgehend dran gehalten“, ist Gaber zufrieden. Und auch sonst nehmen die Veranstaltungen im Heide Spa langsam wieder Fahrt auf. Die Sächsische Bläserphilharmonie war zu Gast, Bier-Seminare und Weinproben sind geplant und am Ende des Jahres findet auch die traditionelle Bad Dübener Weihnachtsshow wieder im Saal statt. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass auch wieder etwas Normalität funktioniert“, blickt Gaber hoffnungsvoll in die Zukunft.

Rund um den Apfel

Den ganzen Tag schlenderten die Besucher über den Markt. Der drehte sich auch in diesem Jahr rund um den Apfel, das Lieblingsobst der Deutschen. Am Stand des Landschaftspflegeverbandes Nordwestsachsen konnte man sich über 30 Apfelsorten anschauen und bekam gleich noch vom Pomologen Ralph Frankenstein eine Sortenbestimmung der mitgebrachten Äpfel. „In diesem Jahr war die Arbeit anders als sonst. Wegen Corona ist vieles abgesagt worden. Wir haben uns in dieser Zeit mit Projekten wie den Schmetterlingswiesen, Gewässermanagement und Artenschutz beschäftigt. Der Bad Dübener Herbstmarkt ist die für uns die erste öffentliche Veranstaltung. Wir hoffen, dass es langsam wieder mehr werden“, sagte Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband.

Großen Andrang gab es bei Pilzberaterin Claudia Dietrich. „Wir haben in diesem Jahr wieder ein besseres Pilzjahr als 2019. Aktuell gibt es viele hochstielige Hexenröhrlinge und Steinpilze in unseren Wäldern“, so die Expertin. Bei Heike Weidt konnten sich die Besucher dagegen 150 verschiedene Kürbisse anschauen. Der kleinste, ein amerikanischer Gartenkürbis, war gerade mal vier Zentimeter groß. Zu den größten seiner Gattung gehört dagegen der Flat White Boer, ein südafrikanischer Speisekürbis.

Heidebrand wiederbelebt

Stammgast auf dem Markt ist der Bad Dübener Gert Scheithauer. Sein Markenzeichen ist der Dübener Heidebrand, ein hochprozentiges Wässerchen, das bereits 1910 produziert wurde. Damals aber noch von Scheithauers Großvater. „Wir haben den Heidebrand 1992 wiederbelebt. Seitdem wird er in der ganzen Welt getrunken“, so der Händler. Der Honig ist dagegen das Steckenpferd von Danilo Grüneberg. Der Kurstädter hat sich vor fünf Jahren der Imkerei verschrieben und produziert seitdem jedes Jahr typischen Heidehonig. „In diesem Jahr ist die Ernte recht gut. Vor allem Linde und Raps sind beliebt. Leider sind in den vergangenen Monaten fast alle Märkte wegen Corona ausgefallen. Jetzt hoffen wir, dass es wieder aufwärts geht. Als Hingucker drucken wir immer kleine Bad Dübener Sehenswürdigkeiten auf die Honiggläser, um den Tourismus etwas zu unterstützen“, erklärte Grüneberg.

Besucher auch aus Leipzig

Für Deftiges steht Hobbyjäger Christian Freitag. Der Authausener bringt vor allem Wildschweine in Form von Schinken und leckeren Würsten unter die Besucher. „Ich mache das seit elf Jahren und vermarkte alles selber“, erzählte der junge Mann.

Den Besuchern gefiel das bunte Sortiment. „Wir kommen oft nach Bad Düben. In Leipzig wurden die Markttage leider abgesagt. Da sind wir eben hierher gekommen. Das lohnt sich immer“, freuten sich die Leipziger Bernd und Anke Weitmüller.

