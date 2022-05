Bad Düben: 290 000 Euro Fördermittel für Kulturbahnhof

Bad Düben

Wer hätte das gedacht. Obwohl der reguläre Zugbetrieb schon 2004 endete und es auch seit zwei Jahren kaum noch Gelegenheitsverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Bad Schmiedeberg und Eilenburg gibt, könnte der Bad Dübener Bahnhof bald wieder ein echter Anziehungspunkt werden – und zwar für Kultursuchende. Eine Idee von 2019, daraus einen Kulturbahnhof zu machen, nimmt jetzt immer konkretere Züge an. Denn die 2016 gegründete Bahnhofsgenossenschaft hat sich im sächsischen Landesprogramm „Soziale Orte“ erfolgreich mit dem Projekt „Kulturbahnhof“ (Kuba) beworben – gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Delitzsch/Eilenburg und mit Unterstützung durch die Ortsgruppe „Gemeinschaftsgarten am Wasserturm Bad Düben“ des Vereins Dübener Heide. Der Bahnhof bekam schließlich als einziges Projekt in Nordsachsen den Zuschlag über 290 000 Euro Fördermittel. Nun gilt es, das Geld bis Ende 2024 sinnvoll in und am Objekt zu investieren.

Torsten Reinsch (rechts) von der Bahnhofsgenossenschaft stellte das Projekt vor, mit dem der Kulturbahnhof Bad Düben jetzt über das Landesprogramm „Soziale Orte“ 300 000 Euro bekommt. Quelle: Steffen Brost

Zur Auftaktveranstaltung und Vorstellung des Projektes konnten die Bahnhofsmacher um Michael Kühn, Torsten Reinsch und Michael Marschall jetzt zahlreiche Gäste aus der Region begrüßen. „Das ist ein spannendes Unterfangen. Wir unterstützen jegliche kulturelle Angebote, die zur Belebung der Kurstadt beitragen“, freute sich Torsten Gaber vom Heide Spa über das Engagement. Auch Cornelia Richter von der Bad Dübener Touristinformation ist begeistert, was aus dem Bahnhof werden soll. „Ich bin heute hier, um mich mit den Verantwortlichen abzustimmen. Denn die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden und sind auch weiter geplant. Das ist schon sehr toll was hier entsteht“, so Richter.

Im Dornröschenschlaf

Lange war der Bahnhof am Rande der Stadt in einen Dornröschenschlaf gefallen. Erst als der Bad Dübener Michael Kühn 2018 das Gebäude von der Bahn kaufte, keimte Hoffnung, daraus wieder einen Treffpunkt für Menschen zu machen.

„Anfangs habe ich es bestimmt mehr als einmal bereut, das getan zu haben“, sagte Michael Kühn. „Die Kosten, die nötig sind, das Objekt auf Vordermann zu bringen, drohten einem über den Kopf zu wachsen. Mittlerweile gibt es aber ein großes Netzwerk und viele Unterstützer für das Vorhaben. Mit Torsten Reinsch habe ich auch die richtige Person gefunden, die das Projekt hauptsächlich begleitet. Mit den Fördermitteln haben wir jetzt einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Aber ich wünsche mir für die Zukunft auch, das hier wieder regelmäßig Züge verkehren.“

Im vergangenen Jahr fanden die Bahnhofsmacher mit der Diakonie einen engen Partner. Der ist jetzt ein sogenannter Ankermieter mit Büros im Bahnhof, wo mit der Miete anfallende Grundkosten gedeckelt werden können. „Das ist eine Basis, auf die wir aufbauen. Unser Ziel ist es, die Kunst, Bildung und das Gemeinwesen zu fördern. Dabei soll der Lost-Place-Eindruck aber schon ein bisschen erhalten bleiben. Allen voran stehen aber die Sicherung und der Ausbau des Gebäudes“, so Torsten Reinsch.

50 Prozent für Lohnkosten

Die Projektförderung von 290 000 Euro wird in drei Bereiche aufgeschlüsselt. 50 Prozent sind für Lohnkosten geplant. Die andere Hälfte wird in gleichen Teilen für Baukosten und Veranstaltungen ausgegeben. „2022 soll unter anderem das Dach gesichert werden, die Elektroinstallationen werden weitergeführt, eine Auto-Ladestation installiert sowie die Gastroküche fertiggestellt. Dazu sollen eine barrierefreie Toilettenanlage und Zugänge entstehen“, erläuterte Reinsch weiter. Kulturell wollen die Verantwortlichen aber auch einiges anbieten. So ist in diesem Jahr jeden Freitag der sogenannten Gartentag geplant, es soll Deutsch für Geflüchtete geben, Bahnhofsbrunch, Mitropa-Abende mit Musik, Kaffeeklatschrunden, Sommerkino, eine Demokratiekonferenz, Ostrock, Jazzabende und ein Bulli-Treffen.

