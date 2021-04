Bad Düben: 50 Eigenheime rund um den Teich geplant

Bad Düben

Der alte Feuerlöschteich auf dem ehemaligen Gelände des Bad Dübener Waldkrankenhauses fristete zuletzt ein trostloses Dasein. Haufenweise Unrat und Müll wurden dort über Jahre hinweg, zum Teil auch illegal, abgelagert. Jetzt wurde der Teich umfangreich saniert und auf Vordermann gebracht. Die Ost-West Bau- und Grund Immobilien GmbH mit Sitz in Duisburg hat das rund 119 000 Quadratmeter große ehemalige Klinikareal zwischen Reinharzer Straße und Spatenweg für eine mittlere sechsstellige Summe von Vorbesitzer Herbert Lischetzki von der Freizeitstätten GmbH aus dem westfälischen Dinslaken erworben.

Einst große Pläne für das Areal

Lischetzkis Unternehmen war bereits seit 2008 Eigentümer des Areals. Er hatte einst große Pläne. Von einem Sportzentrum, Naturkraftwerk und Wohnbebauung mit preiswerten Reihenhäusern war einst die Rede. Umgesetzt wurde keines der Vorhaben. In den vergangenen Jahren sicherte sich bereits die Grundstück & Haus Winkler GmbH aus Mannheim eine Teilfläche gegenüber des ehemaligen Schwesternwohnheimes, wo sie die Erschließung von insgesamt zehn Bauplätzen vornahm. Diese Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die ersten Eigenheime sollen noch in diesem Jahr entstehen.

50 Eigenheimstandorte geplant

Hinter der Wohnanlage soll es jetzt auch den restlichen Gebäuderuinen der ehemaligen Klinik an den Kragen gehen. Während man derzeit über den verschiedenen Genehmigungsverfahren für das Großprojekt von mehr als 50 Eigenheimstandorten sitzt und plant, wurde als erstes Vorhaben der vermüllte Feuerlöschteich angepackt. „Wir haben jetzt bereits fünf Monate an der Sanierung des Teiches gearbeitet und rund 200 000 Euro in die Renaturierung gesteckt. Das Ergebnis ist toll geworden“, freut sich Planer Carl Heinz Poetsch.

Teich war illegale Müllablagerungsstätte

Doch die Maßnahme war gar nicht so einfach. Über die Jahre wurde der Teich als illegale Müllablagerungsstätte zweckentfremdet genutzt. „Zwei Drittel waren mit Bauschutt und Unrat voll. Fünf Monate haben wir an der Sanierung des Teiches gearbeitet“, so Poetsch.

Der Teich wurde betoniert und ringsherum mit tonnenweise Natursteinen aufgefüllt. „Perspektivisch sollen da auch irgendwann ein paar Fische, Frösche und andere Amphibien rein und der Teich als Biotop und Blickfang zum Mittelpunkt der geplanten Wohnanlage werden“, kündigt er an.

Von Steffen Brost