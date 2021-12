Bad Düben: 81-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Bad Düben

Schwer verletzt wurde eine 81-jährige Frau am Montag bei einem Verkehrsunfall in Bad Düben. Gegen 13.30 Uhr fuhr die Radfahrerin auf dem Gehweg Am Schalm in südliche Richtung. Dann fuhr sie auf die Fahrbahn der Schmiedeberger Straße, um diese zu queren. Dabei achtete sie laut Polizei vermutlich nicht auf den Straßenverkehr und wurde von einem Pkw Audi, der auf der Schmiedeberger Straße in südwestliche Richtung unterwegs war, erfasst.

Radfahrerin kommt ins Krankenhaus

Am Steuer saß ein 36-jähriger Mann. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Von lvz