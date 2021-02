Bad Düben

Astrid Münster (FWG) bleibt weitere sieben Jahre Bürgermeisterin in Bad Düben. Die 48-Jährige war am Sonntag die einzige Kandidatin und holte 97,6 Prozent der Stimmen. Bei bestem Frühlingswetter gingen allerdings nur rund 30 Prozent der 6445 Wahlberechtigten an die Urnen. Vor sieben Jahren war es noch jeder zweite Kurstädter, damals gab es drei Bewerber.

Viele ungültige Stimmen

Auffällig ist die hohe Zahl der ungültigen Stimmzettel. 150 (2014 waren es 23) sortierten Gemeindewahlausschuss und Wahlvorstände aus. Warum? „Meist leere Stimmzettel, Name durchgestrichen oder der Zettel war mit Kommentaren versehen“, so Sylvio Grahle, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Hinzu kam, dass es zwar weitere Wahlvorschläge gab, notwendige Angaben wie Beruf und/oder Adresse fehlten aber. Von den 42 sonstigen Wahlvorschlägen entfielen auf Markus Aé 4 sowie auf Sven Hindemitt (beide Bürgerkreis), Jens Findeisen und Gisbert Helbing (beide CDU) je 3 Stimmen. Zudem gab es für weitere 29 Personen je eine Stimme, diese Namen werden in der Regel nicht veröffentlicht.

Münster: Geringe Wahlbeteiligung ist kein Misstrauensvotum

Unstrittig ist: 97 Prozent stimmten für Astrid Münster, die am 1. Mai ihre dritte Amtszeit antritt. Ein klares Votum, das die wegen ihrer vorzeitigen Corona-Impfung in der Kritik stehende Amtsinhaberin erleichtert registriert. „Die Mehrheit steht hinter mir und ist mit meiner Arbeit zufrieden, das zeigen mir auch die Reaktionen in den letzten Tagen“, dankt Münster für das Vertrauen. Als Misstrauensvotum sehe sie die geringe Wahlbeteiligung nicht. Sie habe wegen Corona und der Tatsache, dass nur ein Name auf dem Wahlzettel steht, mit noch weniger gerechnet. Offenbar habe die Diskussion um die Impfung und die relativ schlechte Briefwahlbeteiligung noch den einen oder anderen mobilisiert. „Ich sehe das Ergebnis absolut als Vertrauensvorschuss meiner Bürgerinnen und Bürger, nach dem, was wir in den letzten 14 Jahren gemeinsam geschafft haben.“ Dass sie nicht nur Befürworter habe, wisse sie. Auch die Zahl der 150 ungültigen Stimmen schätzt sie mit Blick auf die Impfung realistisch ein: „Das sind die Wähler, die mir zeigen wollen, diesen Fehler verzeihen wir Dir nicht.“

Disziplinarische Verfahren, wie sie jetzt den Wittenberger Landrat ereilen, kann Münster auch in ihrem Fall nicht ausschließen: „Ich habe noch nichts gehört, aber ich kann mir das durchaus vorstellen.“ Mit dem Stadtrat habe sie vereinbart, zeitnah das Thema zu erörtern. Trotz allem ausstehenden Klärungsbedarf aber signalisiert Astrid Münster auch, dass die aktuelle Lage ihr aktives Handeln als Bürgermeisterin erfordert: „Es geht um den Haushalt der Stadt, das Organisieren von Testungen von Erziehern und vieles mehr.“

Stadtrats-Fraktionen unterstützten Kandidatur

Von allen Stadtratsfraktionen, die bereits im Vorfeld Münster ihre Unterstützung zugesichert hatten, wurde das Ergebnis mit Zufriedenheit aufgenommen – verknüpft ist das aber mit dem klaren Anspruch auf eine transparente Aufklärung aller Fragen rund um die umstrittene Impfung. Linke-Fraktions-Chef Andreas Flad sagte: „Sie hat 14 Jahre eine sehr gute Arbeit geleistet, die sie hoffentlich fortsetzt. Wir setzen auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt. Wir werden in einer der nächsten Sitzungen auf das Thema Corona und Impfung zurückkommen.“ Glückwünsche gab es auch seitens der Bürgerkreises: „Ich bin positiv überrascht, dass es überhaupt 29,3 Prozent Wahlbeteiligung gab, ich hatte mit weniger gerechnet“, so Markus Aé. Für ihn sei dies aber kein Misstrauensvotum, eher eine gewisse Bequemlichkeit bei den Wählern.

CDU will Wahlbeteiligung und Zahl der ungültigen Stimmen zum Thema machen

Michael Seidel (SPD) sieht das klare Ergebnis „als Anerkennung ihrer Arbeit. Ich hoffe auf ein vernünftiges und vor allem vertrauensvolles Miteinander, vielleicht hat sie in den letzten Tagen da auch noch einiges gelernt.“ Euphorie, so CDU-Fraktions-Chef Jens Findeisen, komme angesichts der Umstände sicher nicht auf, dennoch: „Wir gratulieren ihr natürlich, auch weil wir sie unterstützt haben“. Auch wenn sie im Vorfeld von vielen erwartet wurde – zur Kenntnis genommen haben die Christdemokraten die geringe Wahlbeteiligung und die Zahl der ungültigen Stimmen wohl: „Das werden wir zum Thema machen.“

Was sagt die FWG? „Wir haben uns über das Wahlergebnis gefreut und gehen davon aus, dass unsere Bürgermeisterin für Bad Düben das Beste tun kann und wird“, so der stellvertretende Fraktions-Chef Uwe Kulawinski, „abgesehen von den Geschehnissen im Vorfeld, die wir natürlich aufarbeiten werden. Darüber haben wir noch am Wahlsonntag gesprochen.“

Von Kathrin Kabelitz