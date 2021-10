Bad Düben: Adventgemeinde sammelt für arme Kinder

Bad Düben

Zum 22. Mal startet die Entwicklungshilfeorganisation ADRA Deutschland die Hilfsaktion Kinder helfen Kindern, bei der trotz Corona abermals fleißige Mädchen und Jungen in Deutschland Geschenke für in Armut lebende Gleichaltrige in Osteuropa sammeln. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Bad Dübener Adventgemeinde wieder und ruft Kinder und deren Familien zum Mitmachen auf.

Nach Zahlen von UNICEF leben weltweit 385 Millionen Kinder in extremer Armut. Das entspricht etwa der Einwohner der USA und der UK zusammen. Seit 1999 helfen Kinder in Deutschland ihren Altersgenossen über Grenzen hinweg, lernen zu teilen und zaubern ihnen mit der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ ein Lächeln ins Gesicht.

Süßigkeiten, Spielsachen und mehr

Um die 250 Pakete mit Süßigkeiten und Spielsachen, Bastel- und Schulbedarf, Hygieneartikeln sowie Wärmespendern wie Mützen, Schal, Handschuhe, Socken und Strumpfhosen sind von Bad Düben aus in den letzten Jahren mit auf Reisen zu Hilfebedürftigen in Osteuropa gegangen. Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ sorgt für den Transport und händigt sie direkt an bedürftige Kinder aus. Der Transport und die Übergabe werden von ADRA Deutschland kontrolliert und dokumentiert. Nach Abschluss der Aktion wird ein Video auf www.kinder-helfen-kinder.org veröffentlicht.

Leere Pakete holen, volle bringen

Ob Kind, Erwachsener, Schule oder Kita: Wer sich beteiligen möchte, erhält alle wichtigen Informationen bei Familie Schulz unter der Rufnummer 0163 6155397. Die leeren einheitlichen Pakete, die dann gefüllt werden können, sind bei der Adventgemeinde in der Paul-Kaiser-Straße 1a erhältlich. Das Abholen und die Rückgabe sind jeweils mittwochs 10 bis 13 Uhr und samstags 10 bis 12 Uhr möglich. Die Aktion endet am 20. November.

Von LVZ