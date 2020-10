Bad Düben: Annen-Medaille für einen Alltagshelden

Bad Düben

Was es bedeutet, Diabetiker zu sein, weiß wohl kaum jemand so gut wie Wolfgang Batzke aus Bad Düben. Denn der 70-Jährige ist nicht nur selbst daran erkrankt, sondern leitet auch ehrenamtlich eine Selbsthilfegruppe.

Die Diagnose kam im Jahr 2007: Typ 2 Diabetiker, insulinpflichtig. Im selben Jahr tritt Wolfgang Batzke der Diabetiker-Selbsthilfegruppe in Bad Düben bei. Nun leitet er die Gruppe schon seit vielen Jahren. Rund um die Uhr ist der Rentner für die Mitglieder der Gruppe da, unterstützt sie sowohl bei sachlichen Fragen als auch bei Sorgen und Ängsten. Das alles macht er ehrenamtlich.

Ausgezeichnet mit der Annen-Medaille

Jetzt wurde er dafür offiziell mit der Annen-Medaille ausgezeichnet. Diese wurde im Schloss Albrechtsberg von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) für besondere, ehrenamtliche Tätigkeiten verliehen. „Als ich vor einem Monat die Einladung bekommen habe, war ich total überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet“, erzählt Wolfgang Batzke.

Wolfgang Batzke aus Bad Düben wurde mit der Annen-Medaille ausgezeichnet. Quelle: Yvonne Schmidt

Als Leiter der Gruppe ist er vor allem für die Veranstaltungsorganisation, aber auch für alle bürokratischen Aufgaben zuständig. Einmal im Monat findet ein Vortrag für die 49 Mitglieder statt. Dazu werden verschiedene Referenten, wie zum Beispiel Fachärzte eingeladen. Aber auch über soziale oder juristische Themen werden Vorträge gehalten. Obwohl es viel Arbeit ist, macht es Wolfgang Batzke Spaß, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Das Feedback ist so toll. In der Gruppe sind auch viele, enge Freundschaften entstanden“, erzählt er. Einmal im Jahr machen sie sogar einen gemeinsam Ausflug, die „Fahrt ins Blaue“. Wohin es geht, erfahren die Mitglieder erst im Reisebus.

Selbsthilfe auf Distanz

„Die Selbsthilfegruppe ist eine Art Weiterbildung, aber sie geht weit über die ärztliche Behandlung hinaus“, erklärt Batzke. Wichtig sei vor allem die soziale Komponente. „Besonders für Alleinstehende ist es ein sozialer Treffpunkt.“ Wegen Corona haben sie sich nun seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Die Veranstaltungen sind ausgefallen, denn der Raum bei der Awo in Bad Düben ist bis Ende des Jahres gesperrt. Nichts tun und abwarten ist für Wolfgang Batzke jedoch keine Option. Per Telefon hält er engen Kontakt zu den Mitgliedern, macht vereinzelt auch Hausbesuche. Im Sommer verschickte er selbst erstelltes Info-Material per Post.

„Geht es dir auch so?“

Besonders in diesen schwierigen Zeiten steht er den Mitgliedern immer beratend zur Seite: „Manchmal sind es fachliche Fragen. Manchmal ist es aber auch einfach nur: Wie ist es bei dir? Geht es dir auch so?“ Diabetes gilt nach wie vor als chronische und unheilbare Krankheit. Allein die Blutzuckermessung ist schon eine große Herausforderung. Neue Messysteme können das erleichtern.

Wolfgang Batzke ist froh über die Unterstützung der Mitglieder und der Sponsoren. Die Gruppe in Bad Düben ist Mitglied im Landesverband Sachsen des deutschen Diabetikerbundes, der sie mit Fördermitteln unterstützt. Gemeinsam können die Mitglieder der Selbsthilfegruppe das Leben mit Diabetes besser meistern –nicht zuletzt dank Wolfgang Batzke.

Von Yvonne Schmidt