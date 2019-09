Bad Düben: Anwohner sagen Nein zum geplanten Funkmast

Bad Düben

Voll besetzte Gäste-Plätze zur Stadtratssitzung in Bad Düben. Das gibt es nicht oft. Zumal das Thema, das so viele Gäste anlockte, gar nicht auf der Tagesordnung stand. Dass sich in puncto geplanter Funkmast im Ortsteil Hammermühle aber einiges an Unmut zusammenbraut, ist spätestens seit dem LVZ-Beitrag in dieser Woche offenkundig, in dem sich die in Gründung befindliche Bürgerinitiative zum Thema geäußert hat. Demnach lehnen viele Anwohner den Standort in der Waldstraße vehement ab, befürchten wegen der Nähe zur Wohnbebauung gesundheitliche Folgen und Wertminderung ihrer Grundstücke. Der Ältestenrat hatte sich deshalb im Vorfeld der Sitzung entschieden, einem Vertreter fünf Minuten Rederecht einzuräumen.

Worum geht es?

Die Deutsche Funkturm GmbH will im Auftrag der Deutschen Telekom an der Waldstraße einen 34 Meter hohen Sendemast errichten. „Eigentlich sollte ein Mast auf einem Gebäude gebaut werden. Außer dem Freibad hat die Stadt hier keine Grundstücke, und das Bad liegt an der tiefsten Stelle“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Offenbar wurde nun ein privates Grundstück gefunden, mit der Maßgabe, dass dieses im Außenbereich liege. Der Stadtrat hat zwar dem Vorhaben sein gemeindliches Einvernehmen erteilt. Die Standortgenehmigung nebst Regelungen zu Abstandsflächen je nach Netz und Strahlenausbreitung erteilt aber die Bundesnetzagentur. Die Stadt habe das Recht, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen oder zu versagen, aber nur einen eingeschränkten Prüfungsspielraum. Stimmt die Bundesnetzagentur zu, so Münster, gehe sie davon aus, dass es genehmigungsfähig sein würde. Einen Alternativ-Standort gäbe es derzeit nicht.

Wer braucht das 5-G-Netz?

Grundsätzlich sei niemand gegen das 5-G-Netz, gegen den Mast an diesem Standort aber schon, so Matthias Damm, der an diesem Abend für die BI spricht. Dass es ein Funkloch in der Hammermühle gibt, bestreitet niemand, spürbar werde das vor allem bei der Telefonie. Dafür brauche es aber kein 5-G-Netz. Wer könne davon Nutzen tragen? Der Tourist? Für Rad- und Wandertourismus brauche man kein großes Datenvolumen. Gesucht aber werde immer wieder das Alleinstellungsmerkmal für eine Region. „Das größte Pfund, das wir in die Waagschale werfen, ist unsere schöne Dübener Heide, eines der Top-30-Bioreservate in Deutschland. Warum sind wir nicht diese grüne Insel und sehen das als Chance zu sagen, wir machen unsere Dübener Heide frei. Warum ist das nicht unser Argument: Wir machen genau das, was andere nicht machen. Das Gewerbe? Dafür gäbe es unter Nutzung von Telefonmasten spezielle Lösungen, die sich anbieten. Autonomes Fahren? Absehbar gäbe es keine technischen Lösungen, die das 5-G-Netz erfordern.

Was befürchten die Anwohner?

Gesundheitliche Risiken zum einen. Es gebe Studien mit dem Ergebnis, dass die Krebsrate im Umkreis von 400 bis 500 Metern eines solchen Mastes signifikant ansteigt. Konzentrationsprobleme, neurologische Schädigungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Störungen sind nur eine Auswahl von Beschwerden, die in diesem Radius vermehrt auftreten. Und: „Es ist definitiv so, dass bei Grundstücksverkäufen die Nähe zu Funkmasten ein Argument ist, das zu einer Minderung der Grundstückswerte führt“, so Damm.

Gibt es eine Alternative?

Die BI sagt: Ja. Denkbar wäre, den Standort mehr hin zum Areal Nähe Vorteilkauf zu verlagern. „Dort wäre genug Abstand zur Wohnbebauung“, so Damm.

Die Hoffnung der BI

„Wir möchten nichts vorgeben, keine Gegenpartei sein. Wir möchten eure Hilfe und eure Mitarbeit suchen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, vielleicht einen Standort finden, der nicht so nah an bewohntes Gebiet grenzt. Die Stadt ist für die Bürger da und die Bürger sagen Nein zum Funkmast“, richtet der Sprecher seine Hoffnung in Richtung Stadt und Stadträte.

Was sagt die Stadt? Wie geht es jetzt weiter?

„Wir nehmen das ernst, was Sie uns vortragen“, versichert Astrid Münster. Wichtig sei aber auch zu wissen, dass die Politik die Entscheidung getroffen habe, flächendeckend das 5-G-Netz einzuführen. Die Stadt will dennoch Anfragen an Landes- und Bundesbehörden stellen sowie schnellstmöglich mit der Deutschen Funkturm GmbH Kontakt aufnehmen und einen Vertreter nach Bad Düben holen, der den Bürgern Auskunft zu Planungen, Standortwahl, möglichen Risiken und Alternativen gibt. Einen Termin gibt es noch nicht. Avisiert ist die dritte Oktober-Woche. Befürchtungen der Anwohner, dass in der Zwischenzeit Tatsachen geschaffen werden, nimmt Münster zum Anlass, mit den zuständigen Behörden zu sprechen, das Verfahren bis dahin ruhen zu lassen und die Bitte zu äußern, die Bürgerinformation abzuwarten.

Die BI will derweil weiter informieren und Unterschriften sammeln. Anzutreffen sind Vertreter an diesem Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr an der Buswendeschleife in der Waldstraße.

Von Kathrin Kabelitz