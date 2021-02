Bad Düben: Astrid Münster bleibt Bürgermeisterin

Bad Düben

Astrid Münster (FWG) bleibt Bürgermeisterin in Bad Düben. Die 48-Jährige holte am Sonntag klare 97,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei bestem Frühlingswetter gingen allerdings nur rund 30 Prozent der 6445 Wahlberechtigten an die Urnen. 150 Stimmzettel waren ungültig, insgesamt gab es 46 sonstige Wahlvorschläge. Die schwache Wahlbeteiligung hatte sich schon im Vorfeld angedeutet, weil die Amtsinhaberin die einzige Kandidatin war. Unklar war allerdings, inwieweit sich die kurz vor der Wahl bekannt gewordene Nachricht der vorzeitigen Corona-Impfung der Bürgermeisterin auswirken würde. Astrid Münster hatte den Fehler eingeräumt und sich entschuldigt. Dennoch hatte sie dafür heftige Kritik einstecken müssen, es wurde aber auch Verständnis geäußert. Für Astrid Münster ist es die dritte Amtszeit. „Mein Dank gilt allen Wahlhelfern. Und ab jetzt volle Kraft voraus für die nächsten sieben Jahre“, sagte sie direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses.

2007 erstmals angetreten

2007 war die studierte Juristin erstmals für das Amt der Bürgermeisterin angetreten. Damals setzte sie sich im zweiten Wahlgang durch. 2014 gelang die Wiederwahl gleich im ersten Anlauf. Mit 62,75 Prozent der Stimmen setzte sie sich gegen ihre beiden Mitbewerber Adina Meier und Matthias Mieth durch.

Wahlkampfbudget geht an die Corona-Hilfe

Dass Astrid Münster wieder Bürgermeisterin wird, schien schon vor der Wahl klar. Auf einen Wahlkampf und Flyer hatte sie mit Blick auf die fehlende Konkurrenz und der wegen der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen verzichtet. Sie werde ihr dafür vorgesehenes Budget der Corona-Hilfe Bad Düben zur Verfügung stellen. Neben der Bewältigung der Folgen der Pandemie stehen wichtige kommunalpolitische Aufgaben, die noch aus der im April endenden zweiten Amtszeit stammen, wie der Bahn-Anschluss nach Leipzig und die Ortsumgehung Wellaune ebenso wie der Hochwasserschutz für den Schwarzbach, die weitere Digitalisierung der Verwaltung sowie das eine oder andere Verkehrsproblem von der Kreuzung Postweg über die Dommitzscher Straße bis hin zu den Radwegen.

