Bad Düben

Im Revier Kirchenforst in Bad Düben wurde in den vergangenen Monaten viel mit schwerem Gerät gearbeitet. So transportierten Sattelzugmaschinen das von Sturm Friederike im Januar 2018 abgeknickte Holz ab. Alleine im Kirchenforst hinterließ Friederike einen Schaden von rund 6000 Festmetern Holz. Doch die schweren Fahrzeuge sorgten beim Abtransport für immensen Schaden an den Waldwegen. Diese mussten anschließend für viel Geld wieder instand gesetzt werden. Wanderer, Jogger und Radfahrer beschwerten sich über tiefe Furchen und Löcher.

Intakte Wege auch wichtig für die Feuerwehr

Mittlerweile konnte über ein Förderprogramm eine Wegesanierung angeschoben werden. Bereits zu Beginn dieses Jahres konnte der Mühlläuferweg, ein 980 Meter langer Verbindungsweg vom Gesundbrunnen zum Reinharzer Weg, ordentlich befestigt werden. „Ziel ist es, verschiedene Hauptmagistralen im Wald in Ordnung zu bringen, damit in Zukunft die Waldmaschinen und Holztransporte nicht immer Schäden an den Wegen hinterlassen“, so Revierförster Andreas Schirmer. Solche Instandsetzungen von Waldwegen kämen bei Waldbränden dann auch der Feuerwehr zugute, die dann schneller am Brandort sei und entsprechend Platz für ihre Fahrzeuge habe.

Revierförster hofft auf Hilfe von oben

Inzwischen sind die Arbeiten am Mühlläuferweg abgeschlossen und nun ist bereits der nächste Abschnitt in Arbeit. Dabei handelt es sich um den sogenannten Astweg. Der ist rund einen Kilometer lang und führt vom Spatenweg in Richtung Gesundbrunnen. Aktuell ist dieser gesperrt. In den vergangenen Tagen wurde hier auf vier Metern Breite grober Split verteilt. Der wird jetzt gewalzt und in den nächsten Tagen mit einem feinen Splitgemisch angewalzt. Danach hofft der Revierförster auf Hilfe von oben. „Wir brauchen dringend Feuchtigkeit, damit sich das feine Gemisch zwischen dem groben Granit ausbreitet und dann langsam fest wird. So wie es mittlerweile auf dem Mühlläuferweg ist“, so Schirmer weiter.

Schranken gegen Befahren werden gesetzt

Rund 40 000 Euro kostet die Maßnahme im Kirchenforst. Über die Richtlinien des Ländlichen Wegebaus hofft Andreas Schirmer auf eine Förderung von 75 Prozent. In den kommenden Wochen sollen dann auch verschiedene Schranken gesetzt werden, damit ein ständiges Befahren der Waldwege von Touristen oder Einheimischen verhindert wird. Wanderer, Läufer und Radfahrer können die Hindernisse dagegen problemlos passieren. Im kommenden Jahr soll dann noch einmal ein Weg instand gesetzt werden. Und zwar die Verbindung vom sogenannten Unbedeutendsten Punkt der Dübener Heide, nahe des Gesundbrunnens, in Richtung Söllichau bis zur Landesgrenze von Sachsen-Anhalt.

Ziel: Schritt für Schritt mehr Eichen

Doch bis dahin haben Schirmer und seine Mannschaft auch noch andere Aufgaben. „Unserem Wald geht es zur Zeit nicht gut. Allein im Kirchenforst mussten wir in den vergangenen Wochen rund 500 Festmeter Kiefernholz ernten, weil dort der Borkenkäfer drin ist.“ Das sei eine Folge der aktuellen Trockenheit. Sind Bäume befallen, müsste man diese schnell entfernen, damit die Schädlinge nicht auf weitere Bäume übergreifen. „Ziel ist es auch, in die Kiefernbestände Schritt für Schritt mehr Eichen reinzubekommen, damit das Borkenkäferproblem in Zukunft kleiner wird“, blickt Schirmer in die Zukunft.

Von Steffen Brost