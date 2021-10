Bad Düben: Authausener Bach bekommt sein Bett zurück

Bad Düben

Entlang der Görschlitzer Straße nahe Bad Düben rückte am Mittwochmorgen Frank Höhme mit seinem Bagger an. Im Authausener Bach wurden Betonplatten und ein altes Wehr entfernt. Dieses stellte bisher ein Hindernis für den natürlichen Verlauf des Baches dar. Seit wann die Platten in dem Bach liegen, ist nicht genau bekannt. Ziel ist es nun, den natürlichen Lauf des Baches wieder herzustellen. Es handelt sich um einen etwa 20 Meter langen Abschnitt. Julia Pöschel und Mandy Berger vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen planen und begleiten die Arbeiten.

4850 Meter ist der Authausener Bach lang, wovon die Hälfte jeweils zu Bad Düben und zu Laußig gehört. Für die Entfernung der Betonplatten mussten auch einige Bäume gefällt werden. Nur so kam der Bagger nah genug an den Bach heran. „Die Eschen treiben aber schnell wieder neu aus“, erklärte Julia Pöschel. Wegen der Brutzeiten von Vögeln werden Arbeiten wie diese im Herbst und Winter umgesetzt. Der Rückbau dauerte etwa drei Stunden und kostet 12 000 Euro.

Mit seinem Bagger entfernt Frank Höhme die u-förmigen Betonplatten aus dem Authausener Bach. Quelle: Wolfgang Sens

Nachteile der Bebauung

Und warum das alles? Durch die Betonplatten wird der natürliche Verlauf des Baches gestört. Dieser verläuft streng entlang der Platten und schlängelt sich nicht durch die Landschaft. Das hat Folgen. So steigt das Hochwasserrisiko. Und es gibt noch ein weiteres Problem: die sogenannte Verrohrung. Dabei wurden sehr große Rohre verlegt, durch die der Bach passen muss. So können beispielsweise Felder vergrößert werden, weil der Bach für den Abschnitt unter der Erde durch die Rohre fließt. Aber das Gewässer kann im Falle eines Hochwassers nirgendwo hin, da nur bestimmte Wassermengen durch das Rohr passen. Die Folge können Überschwemmungen sein.

Weitere Maßnahmen geplant

Bachabwärts wurde das Gewässer verrohrt. Im weiteren Verlauf gibt es einen etwa 80 Meter langen Abschnitt, der zugeschüttet wurde. Dieser soll auch demnächst ausgebaggert werden. „Nur sechs Prozent der sächsischen Gewässer sind in einem guten ökologischen Zustand“, erklärte Mandy Berger. Ursachen dafür liegen im chemischen Zustand oder wie hier am Authausener Bach an der Bebauung.

Wasserrahmenrichtline ist Anlass für die Arbeiten

Grund für die Änderungen ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Sie nimmt eine Einordnung der Gewässer vor. Der Authausener Bach schneidet dabei mit einer Fünf ab – auf einer Skala von Eins bis Sechs kein so gutes Urteil. Der Rückbau am Mittwoch sorgt noch nicht für eine bessere Bewertung. Die Einordnung findet alle drei Jahre statt. Bis 2027 sollen die europäischen Gewässer in einem gesünderen Zustand sein.

Von Juliane Staretzek