Bad Düben: Auto in Garage brennt

Bad Düben

Es war kurz nach acht Uhr am Montagmorgen, als die Sirenen in und um Bad Düben heulten. Ein Autofahrer hatte den Notruf gewählt, weil aus einem Waldstück an der Bundesstraße 107 zwischen Schwemsal und Bad Düben, nahe Vorteilkauf, eine riesige Rauchsäule in den Himmel stieg. Binnen weniger Minuten waren fünf Einsatzfahrzeuge der Wehren aus Bad Düben, Tiefensee und Authausen sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Nach kurzer Suche entdeckten die Kameraden die Ursache für die Rauchsäule. In einer Garage auf einem Bungalowgrundstück brannte ein Kleinwagen. Schnell waren Wasserschläuche ausgerollt und der Atemschutz angelegt. Doch so ohne weiteres kamen die Kameraden nicht an das brennende Fahrzeug heran. Der Grund waren die engen Platzverhältnisse in der Garage. Deswegen mussten sie das brennende Auto erst aus dem Gebäude ziehen, bevor sie mit der Brandbekämpfung beginnen konnten.

Zur Galerie Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand in den Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk gerufen. Hier hatte sich durch technisches Versagen ein Fahrzeug in der Garage entzündet.

Kurzschluss im Motorraum?

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrzeugbesitzer am Morgen mit seinem Auto einige Wege erledigen. Als er den Wagen startete, kam es vermutlich zu einem Kurzschluss im Motorraum und es entzündete sich ein Feuer. Der Fahrer rettete sich ins Freie und verständigte ebenfalls die Feuerwehr. Die konnte den Wagen nicht mehr retten. Es entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zum medizinischen Untersuchung mit in die Klinik mitgenommen.

Der fünfte Einsatz

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben war es 2021 bereits der fünfte Einsatz. Am 3. Januar mussten sie einen durch die schwere Schneelast umgeknickten Baum auf der Bundesstraße 2, nahe des Roten Hauses, beseitigen und am gleichen Tag noch dem Rettungsdienst, Am Finkenherd, eine Wohnungstür öffnen. Dort wurde eine hilflose Person gemeldet. Einen Tag später wurden die Kameraden durch den medizinischen Rettungsdienst in die Blücherstraße gerufen. Auch hier mussten sie eine Wohnungstür gewaltsam öffnen. Bei der aufgefundenen männlichen Person im Haus konnte der Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Am 10. Januar beseitigten die Bad Dübener Kameraden schließlich noch eine Ölspur im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle.

Von Steffen Brost