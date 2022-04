Bad Düben: Awo eröffnet offiziell neue Tagespflege

Bad Düben

Eigentlich öffneten sich schon Ende November die Türen zur neuen Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Schalm in Bad Düben. Doch erst am Freitag wurde sie mit einer kleinen Feierstunde und im Beisein zahlreicher Geschäftspartner, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter auch offiziell freigegeben.

Die schicke Tagespflege wurde in der untersten Etage des Gebäudes für betreutes Wohnen integriert. Auf rund 450 Quadratmetern ist die neue Einrichtung angelegt. Nordsachsens Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber machte in seiner kurzen Ansprache deutlich, dass das deutlich mehr ist als bisher in der Neuhofstraße. Dort hatte man lediglich 150 Quadratmeter für die Tagespflege zur Verfügung.

Vision in die Tat umgesetzt

„Es ist das erfolgreiche Ende einer arbeitsintensiven Zeit. Lange haben wir nach einer weiteren Möglichkeit, Tagespflege anzubieten, gesucht. Es gab viele Visionen und Ideen. Bis ein Investor dieses Gebäude kaufte und zum betreuten Wohnen umbaute. Mit ihm kamen wir schnell ins Gespräch und konnten unsere Vision in die Tat umsetzen. Unterm Strich war es die richtige Entscheidung, dieses Projekt anzugehen“, sagte Schreiber.

Die 89-jährige Eugenie Alt probierte gleich mal die schicken Ruhesessel aus. Quelle: Steffen Brost

Wie von Pflegedienstleiterin Sandra Friedemann zu erfahren war, sind aktuell 15 der insgesamt 18 Tagespflegeplätze belegt. „Hier werden unsere Gäste mit einem Pflegegrad von eins bis vier gleichzeitig betreut. Wir haben viele neue schicke Räume. Darunter ein Gemeinschaftsraum mit Küche, ein Pflegebad, Funktionsräume wie Büros, Lager, Toiletten und Mitarbeiterräume. Dazu eine Begegnungsstätte, wo unter anderem verschiedene Veranstaltungen, aber auch Feierlichkeiten stattfinden können. Zudem können sich unsere Tagesgäste auch in gemütliche Ruheräume zurückziehen oder in Therapieräumen behandelt werden“, erzählte Sandra Friedemann.

Die neue Tagespflege ist an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Und das 365 Tage im Jahr. Derzeit kümmern sich fünf Mitarbeiter sowie zwei Ergotherapeuten um das Wohl der Senioren.

Auch die 89-jährige Eugenie Alt gehörten zu den Besuchern am Freitag und schaute sich die Tagespflege bei einem Rundgang an. „Ich bin aus reinem Interesse hier und will mir die Einrichtung mal genauer anschauen. Wenn es bei mir soweit ist, weiß ich jetzt, dass ich hier sehr gut aufgehoben bin“, sagte die Bad Dübenerin Seniorin.

Fünfgeschosser stand lange leer

Viele Jahre stand der Mehrgeschosser im Postweg/Am Schalm leer und mutierte zusehends zum Schandfleck in der Kurstadt. Erst als das in Wien ansässige Unternehmen VIG Interesse am Gebäude zeigte, tat sich etwas. Die Stadt verkaufte den Fünfgeschosser. Ab Januar 2021 wurde kernsaniert. Auf vier Etagen entstanden 32 seniorengerechte Ein- und Zweiraumwohnungen mit Balkon. Auch ein Aufzug, Pkw-Stellplätze und eine Ladestation für E-Autos wurden eingebaut. Mittlerweile sind etwas mehr als die Hälfte der Wohnungen vergeben. Das Wohnprojekt kostet rund zwei Millionen Euro.

Der Mehrgeschosser hat bisher eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im Volksmund war er als „Bullenkloster“ bekannt. Das Objekt wurde in den 1980er-Jahren gebaut. In der Blütezeit Bad Dübens als Garnisonsstadt diente das Haus als Ledigenwohnheim für NVA-Soldaten, nach der Wende als Unterkunft für Spätaussiedler. Auch die Rettungswache war hier zeitweise stationiert.

Von Steffen Brost