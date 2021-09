Im Bad Dübener Stadtgebiet ist eine Wasserleitung im Bereich Straße Am Markt / B 183 am Freitag gebrochen. Das hat ab Montag weitreichende Folgen für die Autofahrer.

In der Straße am Markt in Bad Düben stand das Wasser am Freitagmorgen 20 Zentimeter hoch. Quelle: privat